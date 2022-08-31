https://sputniknews.com.tr/20220831/anneleri-olen-leylekler-koruma-altina-alindi-1060598425.html

Anneleri ölen leylekler koruma altına alındı

Anneleri ölen leylekler koruma altına alındı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde annesi ölünce elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kalan yavru leylekler, ekipler tarafından kurtarılarak korumaya alındı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T04:20+0300

2022-08-31T04:20+0300

2022-08-31T04:27+0300

türkiye

leylek

koruma

çankırı

kızılırmak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060598279_19:0:1578:877_1920x0_80_0_0_8d862a3ccf36a44d820126494e6be6df.jpg

Kızılırmak ilçesi Karadayı köyünde telef olan bir leyleğin yavruları elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kaldı.Leyleklerin aç kalarak ölebileceğini düşünen vatandaşlar durumu, yetkili elektrik firmasına bildirdi.Köye gelen ekipler, vinç yardımı ile yavru leylekleri yuvasından alarak Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Yavru leyleklerin Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakım altına alındığı belirtildi.

türkiye

çankırı

kızılırmak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

leylek, koruma, çankırı, kızılırmak