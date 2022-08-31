https://sputniknews.com.tr/20220831/anneleri-olen-leylekler-koruma-altina-alindi-1060598425.html
Anneleri ölen leylekler koruma altına alındı
Anneleri ölen leylekler koruma altına alındı
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde annesi ölünce elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kalan yavru leylekler, ekipler tarafından kurtarılarak korumaya alındı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T04:20+0300
2022-08-31T04:20+0300
2022-08-31T04:27+0300
türkiye
leylek
koruma
çankırı
kızılırmak
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Kızılırmak ilçesi Karadayı köyünde telef olan bir leyleğin yavruları elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kaldı.Leyleklerin aç kalarak ölebileceğini düşünen vatandaşlar durumu, yetkili elektrik firmasına bildirdi.Köye gelen ekipler, vinç yardımı ile yavru leylekleri yuvasından alarak Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Yavru leyleklerin Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakım altına alındığı belirtildi.
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leylek, koruma, çankırı, kızılırmak
leylek, koruma, çankırı, kızılırmak
Anneleri ölen leylekler koruma altına alındı
04:20 31.08.2022 (güncellendi: 04:27 31.08.2022) Abone ol
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde annesi ölünce elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kalan yavru leylekler, ekipler tarafından kurtarılarak korumaya alındı.
Kızılırmak ilçesi Karadayı köyünde telef olan bir leyleğin yavruları elektrik direğindeki yuvalarında mahsur kaldı.
Leyleklerin aç kalarak ölebileceğini düşünen vatandaşlar durumu, yetkili elektrik firmasına bildirdi.
Köye gelen ekipler, vinç yardımı ile yavru leylekleri yuvasından alarak Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yavru leyleklerin Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde bakım altına alındığı belirtildi.