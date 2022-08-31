https://sputniknews.com.tr/20220831/ankarada-servis-ucretlerine-zam-1060616079.html

Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da servis ücretlerine zam

Ankara'da okul servis ücreti 0-3 km. arası yıllık 5 bin 96 TL oldu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T13:19+0300

2022-08-31T13:19+0300

2022-08-31T13:19+0300

ekonomi

ankara

okul servisi

zam

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Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek. En kısa mesafe olan 0 ile 3 kilometre arasındaki okul için bir öğrenciden talep edilen ücret 9 aylık toplam tutar olmak üzere 3 bin 920 liraydı. Zamla birlikte bu miktar 5 bin 96 TL'ye yükselmiş oldu.İstanbul servis ücretleri ne kadar ?İstanbul'da okul ve personel servisi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında servis ücretlerine 19.21 zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zamla birlikte en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 660 lira, en uzak mesafe olan 23-25 kilometre ise 1585 lira oldu.Geçen yıl İstanbul'da servis ücreti ne kadardı?0-1 km 554 lira1-3 km 608 lira3-5 km 658 lira5-7 km 685 lira7-9 km 722 lira9-11 km 836 lira11-13 km 963 lira13-15 km 1012 lira

ankara

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ankara, okul servisi, zam