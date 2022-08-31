Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220831/almanyada-cum-ex-vergi-skandali-amerikan-yatirim-bankasi-jp-morganin-frankfurt-ofislerine-baskin-1060643000.html
Almanya'da Cum-Ex vergi skandalı: Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın Frankfurt ofislerine baskın
Almanya'da Cum-Ex vergi skandalı: Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın Frankfurt ofislerine baskın
Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası JP Morgan Chase & Co'nun Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:45+0300
2022-08-31T22:49+0300
ekonomi
almanya
vergi
vergi dolandırıcılığı
skandal
olaf scholz
jp morgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101571/90/1015719066_0:82:1024:658_1920x0_80_0_0_6f7459cc903ca2651f011b5fdab64f41.jpg
Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında yetkililer tarafından JP Morgan Chase &amp; Co'nun Frankfurt'taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.Köln Savcılığı tarafından, söz konusu skandala ilişkin soruşturma kapsamında, geçen yıllarda Cum-Ex olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Münih, Hamburg ve Frankfurt’daki Barclays'in ve yatırım bankası Merrill Lynch'in şubeleri de dahil birçok finans kurumlarının binalarında aramalar yapılmıştı.Almanya'da 'tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı' olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euro'luk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.Alman basınında da Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası'nın da SPD'ye 2017'de 45 bin euro'dan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.Scholz, 19 Ağustos’ta ise Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin skandala ilişkin sorularını yanıtlamıştı.Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 döneminde milyarlarca euro zarara uğratıldığını belirtiyor.Alman yetkililerine göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220812/almanyada-cum-ex-vergi-skandali-basbakan-scholzun-pesini-birakmiyor-1059827748.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101571/90/1015719066_20:0:1005:739_1920x0_80_0_0_9a316aa227be1c8a01f9ab50219f742c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, vergi, vergi dolandırıcılığı, skandal, olaf scholz, jp morgan
almanya, vergi, vergi dolandırıcılığı, skandal, olaf scholz, jp morgan

Almanya'da Cum-Ex vergi skandalı: Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın Frankfurt ofislerine baskın

22:45 31.08.2022 (güncellendi: 22:49 31.08.2022)
© REUTERS / Mike SegarJP Morgan Chase Bankası
JP Morgan Chase Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© REUTERS / Mike Segar
Abone olTelegram
Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası JP Morgan Chase & Co'nun Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturmasına yönelik arama yapıldı.
Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında yetkililer tarafından JP Morgan Chase & Co'nun Frankfurt'taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.
Köln Savcılığı tarafından, söz konusu skandala ilişkin soruşturma kapsamında, geçen yıllarda Cum-Ex olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Münih, Hamburg ve Frankfurt’daki Barclays'in ve yatırım bankası Merrill Lynch'in şubeleri de dahil birçok finans kurumlarının binalarında aramalar yapılmıştı.
Almanya'da 'tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı' olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.
Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euro'luk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.
Alman basınında da Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası'nın da SPD'ye 2017'de 45 bin euro'dan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.
Scholz, 19 Ağustos’ta ise Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin skandala ilişkin sorularını yanıtlamıştı.
Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 döneminde milyarlarca euro zarara uğratıldığını belirtiyor.
Alman yetkililerine göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2022
DÜNYA
Almanya’da 'Cum-ex' vergi skandalı Başbakan Scholz’un peşini bırakmıyor
12 Ağustos, 02:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала