https://sputniknews.com.tr/20220831/almanyada-cum-ex-vergi-skandali-amerikan-yatirim-bankasi-jp-morganin-frankfurt-ofislerine-baskin-1060643000.html

Almanya'da Cum-Ex vergi skandalı: Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın Frankfurt ofislerine baskın

Almanya'da Cum-Ex vergi skandalı: Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın Frankfurt ofislerine baskın

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası JP Morgan Chase & Co'nun Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T22:45+0300

2022-08-31T22:45+0300

2022-08-31T22:49+0300

ekonomi

almanya

vergi

vergi dolandırıcılığı

skandal

olaf scholz

jp morgan

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Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında yetkililer tarafından JP Morgan Chase & Co'nun Frankfurt'taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.Köln Savcılığı tarafından, söz konusu skandala ilişkin soruşturma kapsamında, geçen yıllarda Cum-Ex olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Münih, Hamburg ve Frankfurt’daki Barclays'in ve yatırım bankası Merrill Lynch'in şubeleri de dahil birçok finans kurumlarının binalarında aramalar yapılmıştı.Almanya'da 'tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı' olarak bilinen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher'ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş, iki SPD'li politikacıyı 2016'da Hamburg merkezli Warburg Bankasının Cum-ex hisse senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euro'luk vergi iadelerini zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.Alman basınında da Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası'nın da SPD'ye 2017'de 45 bin euro'dan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.Scholz, 19 Ağustos’ta ise Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin skandala ilişkin sorularını yanıtlamıştı.Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 döneminde milyarlarca euro zarara uğratıldığını belirtiyor.Alman yetkililerine göre, soruşturma dört kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220812/almanyada-cum-ex-vergi-skandali-basbakan-scholzun-pesini-birakmiyor-1059827748.html

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