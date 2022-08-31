https://sputniknews.com.tr/20220831/aliyev-pasinyan-ve-michelden-uclu-zirve-1060629062.html

Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve

Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T17:30+0300

2022-08-31T17:30+0300

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dünya

azerbaycan

ab

ermenistan

nikol paşinyan

charles michel

ilham aliyev

brüksel

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in daveti üzerine geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Aliyev, temasları kapsamında Michel ve Paşinyan ile üçlü toplantıda bir araya geldi. Dördüncü kez gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılmasıyla ilgili komisyonlarda müzakerelerin yapılması konuları yer alıyor. Ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, Ermenistan’daki Azerbaycan halkına ait toplu mezarlar, tarihi ve kültürel anıtların durumunun ele alınması bekleniliyor. Aliyev ve Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde, 14 Aralık 2021’de, 6 Nisan ve 22 Mayıs 2022’de Brüksel’de bir araya gelmişti.

azerbaycan

ermenistan

brüksel

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azerbaycan, ab, ermenistan, nikol paşinyan, charles michel, ilham aliyev, brüksel