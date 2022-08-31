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Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve
Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T17:30+0300
2022-08-31T17:33+0300
dünya
azerbaycan
ab
ermenistan
nikol paşinyan
charles michel
ilham aliyev
brüksel
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in daveti üzerine geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı. Aliyev, temasları kapsamında Michel ve Paşinyan ile üçlü toplantıda bir araya geldi. Dördüncü kez gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılmasıyla ilgili komisyonlarda müzakerelerin yapılması konuları yer alıyor. Ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, Ermenistan’daki Azerbaycan halkına ait toplu mezarlar, tarihi ve kültürel anıtların durumunun ele alınması bekleniliyor. Aliyev ve Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde, 14 Aralık 2021’de, 6 Nisan ve 22 Mayıs 2022’de Brüksel’de bir araya gelmişti.
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azerbaycan, ab, ermenistan, nikol paşinyan, charles michel, ilham aliyev, brüksel
azerbaycan, ab, ermenistan, nikol paşinyan, charles michel, ilham aliyev, brüksel

Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve

17:30 31.08.2022 (güncellendi: 17:33 31.08.2022)
© İHA / KAMİL NADİRLİİlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan
İlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA / KAMİL NADİRLİ
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantıda bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in daveti üzerine geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına başladı.
Aliyev, temasları kapsamında Michel ve Paşinyan ile üçlü toplantıda bir araya geldi. Dördüncü kez gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılmasıyla ilgili komisyonlarda müzakerelerin yapılması konuları yer alıyor.
Ayrıca, mayın sorunu da dahil olmak üzere insani meseleler, Ermenistan’daki Azerbaycan halkına ait toplu mezarlar, tarihi ve kültürel anıtların durumunun ele alınması bekleniliyor.
Aliyev ve Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde, 14 Aralık 2021’de, 6 Nisan ve 22 Mayıs 2022’de Brüksel’de bir araya gelmişti.
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