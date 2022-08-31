https://sputniknews.com.tr/20220831/ak-partili-sen-anket-sonuclarini-paylasti-erdogan-en-yakin-rakibine-25-kat-fark-atiyor---1060601534.html
AK Partili Şen, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan, en yakın rakibine 2.5 kat fark atıyor
AK Partili Şen, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan, en yakın rakibine 2.5 kat fark atıyor
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, “Hiçbir yerde yok” dediği modelleme ile yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı. Şen, "Erdoğan, en yakın rakibine... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T08:43+0300
2022-08-31T08:43+0300
2022-08-31T09:34+0300
politika
seçim
anket
ak parti
recep tayyip erdoğan
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AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı programda yaptırdıkları seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Yaptırdıkları son anketlerde AK Parti'nin birinci sırada olduğunu söyleyen Şen, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsur buluyor, bir tanesi 37, diğeri de 37 küsur buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.'YENİ BİR MODELLEME VE HİÇBİR YERDE YOK'"Alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde oy oranlarında yükseliş olacağını" savunan Şen, "Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek. Ben ayrıca bir şey daha yaptırıyorum. Sadece ekonomik verileri kullanarak, vatandaşa siyasete bir şey sormuyorum. Ekonometrik verilerle bir analiz yaptırıyorum. Siyasi soru yok. Yeni bir modelleme bu ve hiçbir yerde yok. İlginç bir şekilde seçim sonuçlarını olduğu gibi veriyor. O da aralık ayını gösteriyor" dedi.'ERDOĞAN YÜZDE 45'E YAKIN OY ALIYOR'Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada çıktığını belirten Şen, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2-2,5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor, küçük küçük yüzde 1-2" ifadelerini kullandı.
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seçim, anket, ak parti, recep tayyip erdoğan
seçim, anket, ak parti, recep tayyip erdoğan
AK Partili Şen, anket sonuçlarını paylaştı: Erdoğan, en yakın rakibine 2.5 kat fark atıyor
08:43 31.08.2022 (güncellendi: 09:34 31.08.2022) Abone ol
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, “Hiçbir yerde yok” dediği modelleme ile yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı. Şen, "Erdoğan, en yakın rakibine 2,5 kat fark atıyor" dedi.
AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı programda yaptırdıkları seçim anketlerinin sonuçlarını açıkladı. Yaptırdıkları son anketlerde AK Parti'nin birinci sırada olduğunu söyleyen Şen, "Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsur buluyor, bir tanesi 37, diğeri de 37 küsur buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum" dedi.
'YENİ BİR MODELLEME VE HİÇBİR YERDE YOK'
"Alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde oy oranlarında yükseliş olacağını" savunan Şen, "Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek. Ben ayrıca bir şey daha yaptırıyorum. Sadece ekonomik verileri kullanarak, vatandaşa siyasete bir şey sormuyorum. Ekonometrik verilerle bir analiz yaptırıyorum. Siyasi soru yok. Yeni bir modelleme bu ve hiçbir yerde yok. İlginç bir şekilde seçim sonuçlarını olduğu gibi veriyor. O da aralık ayını gösteriyor" dedi.
'ERDOĞAN YÜZDE 45'E YAKIN OY ALIYOR'
Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci sırada çıktığını belirten Şen, "Birinci sırada Erdoğan çıkıyor, 45'e yakın oy alıyor. En yakınındakine 2-2,5 kat fark atıyor. Sonrasında başka isimler çıkıyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor, küçük küçük yüzde 1-2" ifadelerini kullandı.