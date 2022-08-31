https://sputniknews.com.tr/20220831/ak-partiden-ahmet-sika-100-bin-liralik-tazminat-davasi-1060605979.html

AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası

AK Parti'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası

AK Parti'nin avukatları, "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T11:37+0300

2022-08-31T11:37+0300

2022-08-31T11:37+0300

politika

ak parti

dava

türkiye işçi partisi (tip)

ahmet şık

tazminat davası

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AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan’ın asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, AK Parti'nin, faaliyetlerini hukuka ve mevzuata uygun sürdüren siyasi bir teşekkül olduğu belirtildi.Dilekçede, davalı Şık'ın dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, AK Parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı, AK Parti'nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, söz konusu açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarıldı.Ahmet Şık'ın, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla hareket ettiği, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği bildirilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:'İfade özgürlüğü ve eleştiri sınırları aşıldı'AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, "İfade özgürlüğü sınırsız olmayıp, yine aynı düzenlemelerle kişilerin şeref ve haysiyetleri koruma altına alınmıştır. Somut olayda davalı ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak müvekkil partinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Ahmet Şık'ın 100 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220830/altayli-gazeteci-isimlerini-saydi-hakaret-davalarindan-ayda-300-bin-tl-gelir-elde-ediyorlar-dedi-1060558144.html

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ak parti, dava, türkiye işçi partisi (tip), ahmet şık, tazminat davası