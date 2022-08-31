Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220831/afaddan-10-ile-saganak-uyarisi-1060600790.html
AFAD’dan 10 ile sağanak uyarısı
AFAD’dan 10 ile sağanak uyarısı
AFAD, bugün 10 ilin gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T06:55+0300
2022-08-31T06:56+0300
yaşam
afad
meteoroloji
hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044873963_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_63174a8ae01b6fda6322aa1821a18365.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı son bilgilere paylaştı.Başkanlık, bugün (31 Ağustos) sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.AFAD, sağanak sebebiyle vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı.Öte yandan, İstanbul Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı. AKOM da bugün başlayacak yağışın 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetleneceğini açıkladı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044873963_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_da8a39a86609713c2d9f827b0528a81a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afad, meteoroloji, hava durumu
afad, meteoroloji, hava durumu

AFAD’dan 10 ile sağanak uyarısı

06:55 31.08.2022 (güncellendi: 06:56 31.08.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEİstanbul yağmur şemsiye
İstanbul yağmur şemsiye - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
Abone olTelegram
AFAD, bugün 10 ilin gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı son bilgilere paylaştı.
Başkanlık, bugün (31 Ağustos) sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
AFAD, sağanak sebebiyle vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı.
Öte yandan, İstanbul Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı. AKOM da bugün başlayacak yağışın 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetleneceğini açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала