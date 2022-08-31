https://sputniknews.com.tr/20220831/afaddan-10-ile-saganak-uyarisi-1060600790.html
AFAD’dan 10 ile sağanak uyarısı
AFAD’dan 10 ile sağanak uyarısı
AFAD, bugün 10 ilin gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T06:55+0300
2022-08-31T06:55+0300
2022-08-31T06:56+0300
yaşam
afad
meteoroloji
hava durumu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı son bilgilere paylaştı.Başkanlık, bugün (31 Ağustos) sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.AFAD, sağanak sebebiyle vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı.Öte yandan, İstanbul Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı. AKOM da bugün başlayacak yağışın 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetleneceğini açıkladı.
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afad, meteoroloji, hava durumu
afad, meteoroloji, hava durumu
AFAD’dan 10 ile sağanak uyarısı
06:55 31.08.2022 (güncellendi: 06:56 31.08.2022) Abone ol
AFAD, bugün 10 ilin gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı son bilgilere paylaştı.
Başkanlık, bugün (31 Ağustos) sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne’nin güneyinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
AFAD, sağanak sebebiyle vatandaşları, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olma konusunda uyardı.
Öte yandan, İstanbul Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı. AKOM da bugün başlayacak yağışın 3 Eylül Cumartesi gününe kadar yer yer kuvvetleneceğini açıkladı
.