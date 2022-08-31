https://sputniknews.com.tr/20220831/2022de-okul-cantasi-kac-liraya-hazirlanacak-1060632496.html

2022'de okul çantası kaç liraya hazırlanacak?

2022'de okul çantası kaç liraya hazırlanacak?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Velilerin harcama kalemlerinin başında kırtasiye ürünleri geliyor. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

okul çantası

eğitim

kırtasiye

okul

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Kırtasiye maliyetlerinde geçen yıl ile bu yıl arasındaki fark Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin verileriyle ortaya koyuldu. 2021 yılında ortalama 300 TL’ye hazırlanan bir okul çantası bu yıl 600 TL’nin üzerine çıktı.Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, okul çantası, eğitim, kırtasiye, okul, инфографика