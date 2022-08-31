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İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı
İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan 'La Tomatina'ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı. Sokaklar ve kasabadan... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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фото, ispanya, domates, valensiya, festival
фото, ispanya, domates, valensiya, festival

İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı

19:25 31.08.2022
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İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan 'La Tomatina'ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı. Sokaklar ve kasabadan geçen nehir kırmızıya büründü.
© AP Photo / Alberto Saiz

İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen “La Tomatina”ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı.

İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan ve bu yıl 75&#x27;incisi düzenlenen “La Tomatina”ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı. - Sputnik Türkiye
1/11
© AP Photo / Alberto Saiz

İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen “La Tomatina”ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı.

© AP Photo / Alberto Saiz

Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında yapılan festival hem 75. kez düzenlenmesi hem de Turizm Bakanlığınca turistik uluslararası değer olarak tanınmasının 20. yılı olması nedeniyle farklı geçti.

Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında yapılan festival hem 75. kez düzenlenmesi hem de Turizm Bakanlığınca turistik uluslararası değer olarak tanınmasının 20. yılı olması nedeniyle farklı geçti. - Sputnik Türkiye
2/11
© AP Photo / Alberto Saiz

Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında yapılan festival hem 75. kez düzenlenmesi hem de Turizm Bakanlığınca turistik uluslararası değer olarak tanınmasının 20. yılı olması nedeniyle farklı geçti.

© AP Photo / Alberto Saiz

Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak KOVID-19 salgınından dolayı 2019'dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak KOVID-19 salgınından dolayı 2019&#x27;dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi. - Sputnik Türkiye
3/11
© AP Photo / Alberto Saiz

Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak KOVID-19 salgınından dolayı 2019'dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı - Sputnik Türkiye
4/11
© AP Photo / Alberto Saiz
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı - Sputnik Türkiye
5/11
© AP Photo / Alberto Saiz
© AP Photo / Alberto SaizA reveller lies in a puddle of squashed tomatoes during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı - Sputnik Türkiye
6/11
© AP Photo / Alberto Saiz
© AP Photo / Alberto SaizA reveller lies in a puddle of squashed tomatoes during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı - Sputnik Türkiye
7/11
© AP Photo / Alberto Saiz
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı - Sputnik Türkiye
8/11
© AP Photo / Alberto Saiz
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı - Sputnik Türkiye
9/11
© AP Photo / Alberto Saiz
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı - Sputnik Türkiye
10/11
© AP Photo / Alberto Saiz
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı - Sputnik Türkiye
11/11
© AP Photo / Alberto Saiz
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