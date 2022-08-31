https://sputniknews.com.tr/20220831/1060634885.html
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı
İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan 'La Tomatina'ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı. Sokaklar ve kasabadan... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T19:25+0300
2022-08-31T19:25+0300
2022-08-31T19:25+0300
multimedya
ispanya
domates
valensiya
festival
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060633577_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aed5c48817f134ebbffa600e6bb81a26.jpg
ispanya
valensiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060633577_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_111a56206b9c3636ed28ec9ab38671cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, ispanya, domates, valensiya, festival
фото, ispanya, domates, valensiya, festival
İspanya'da 'La Tomatina' festivali: 20 bin kişi birbirine 130 ton domates fırlattı
Abone ol
İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan 'La Tomatina'ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı. Sokaklar ve kasabadan geçen nehir kırmızıya büründü.
© AP Photo / Alberto Saiz
İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen “La Tomatina”ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı.
İspanya’nın dünyaca tanınmış festivallerinden biri olan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen “La Tomatina”ya katılan 20 bin kişi, dağıtılan 130 ton domatesi birbirine attı.
© AP Photo / Alberto Saiz
Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında yapılan festival hem 75. kez düzenlenmesi hem de Turizm Bakanlığınca turistik uluslararası değer olarak tanınmasının 20. yılı olması nedeniyle farklı geçti.
Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında yapılan festival hem 75. kez düzenlenmesi hem de Turizm Bakanlığınca turistik uluslararası değer olarak tanınmasının 20. yılı olması nedeniyle farklı geçti.
© AP Photo / Alberto Saiz
Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak KOVID-19 salgınından dolayı 2019'dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.
Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak KOVID-19 salgınından dolayı 2019'dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
© AP Photo / Alberto SaizA reveller lies in a puddle of squashed tomatoes during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
© AP Photo / Alberto SaizA reveller lies in a puddle of squashed tomatoes during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)
© AP Photo / Alberto SaizRevellers throw tomatoes at each other during the annual "Tomatina", tomato fight fiesta in the village of Bunol near Valencia, Spain, Wednesday, Aug. 31, 2022. The tomato fight took place once again following a two-year suspension owing to the coronavirus pandemic. (AP Photo/Alberto Saiz)