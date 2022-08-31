Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.