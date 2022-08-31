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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri düzenlendi. programda, 913... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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cumhurbaşkanlığı külliyesi
30 ağustos zafer bayramı
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фото, fotoğraf, recep tayyip erdoğan, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, 30 ağustos zafer bayramı
фото, fotoğraf, recep tayyip erdoğan, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, 30 ağustos zafer bayramı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

03:20 31.08.2022 (güncellendi: 03:24 31.08.2022)
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri düzenlendi. programda, 913 sanatçının yer aldı.
© İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/8
© İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri düzenlendi.

© İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan&#x27;ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
2/8
© İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, açık havadaki tören alanında gerçekleştirildi.

© İHA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur&#x27;an-ı Kerim okundu. - Sputnik Türkiye
3/8
© İHA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

© İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan&#x27;ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı&#x27;nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi. - Sputnik Türkiye
4/8
© İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı ve yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlendi.

© İHA

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi. - Sputnik Türkiye
5/8
© İHA

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.

© İHA

Konser, bir askerin bestelediği "Canım Türkiyem" adlı eseri tüm orkestranın icrasıyla sona erdi.

Konser, bir askerin bestelediği &quot;Canım Türkiyem&quot; adlı eseri tüm orkestranın icrasıyla sona erdi. - Sputnik Türkiye
6/8
© İHA

Konser, bir askerin bestelediği "Canım Türkiyem" adlı eseri tüm orkestranın icrasıyla sona erdi.

© İHA

Böylece 'Canım Türkiyem” adlı eser gecede ilk kez seslendirilmiş oldu.

Böylece &#x27;Canım Türkiyem” adlı eser gecede ilk kez seslendirilmiş oldu. - Sputnik Türkiye
7/8
© İHA

Böylece 'Canım Türkiyem” adlı eser gecede ilk kez seslendirilmiş oldu.

© İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konserde MSB mehteran Birliği tarafından seslendirilen Ordu Marşı'na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konserde MSB mehteran Birliği tarafından seslendirilen Ordu Marşı&#x27;na eşlik etti. - Sputnik Türkiye
8/8
© İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konserde MSB mehteran Birliği tarafından seslendirilen Ordu Marşı'na eşlik etti.

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