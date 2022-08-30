https://sputniknews.com.tr/20220830/zafer-bayrami-kutlamalari-dolayisiyla-ankara-ve-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1060556265.html

Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara ve İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Ankara ve İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul ve Ankara Valilikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T06:52+0300

2022-08-30T06:52+0300

2022-08-30T07:09+0300

türkiye

30 ağustos zafer bayramı

kapalı yollar

istanbul

ankara

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kutlama programları nedeniyle saat 06.00-14.00 arasında trafiğe kapanacak yollar şöyle sıralandı:"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan, Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."Bu kapsamda, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.Reklam filmi çekimi nedeniyle de kapatılacakValilik, "Tiger 3" adlı sinema projesinin reklam filmi çekimi nedeniyle 28-29 Ağustos'ta belirtilen saatlerde geçici olarak trafiğe kapanacak yolları ve alternatifleri de duyurdu. Bu doğrultuda, trafiğe 28 Ağustos günü saat 08.00-14.00 arasında kapanacak yollar ise şöyle:"Hacıosman Bayırı Caddesi’nden gelen trafik akımı tünel girişinden kesilerek, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne verilecektir. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Hacıosman Çıkışı, bariyerle kontrol edilen geçiş noktası görevlilerimizce kapatılacaktır."Reklam filmi için alternatif yollarda trafik Bahçeköy Caddesi üzerinden Kefeliköy ve Çayırbaşı istikametine yönlendirilecek.29 Ağustos saat 06.00-12.00'de, Reşadiye Caddesi Eyüp istikameti Galata Köprüsü girişleri, Ragıp Gümüşpala Caddesi Zeytinburnu istikameti Galata Köprü girişleri, Galata Köprüsü Fatih (Eminönü) ilçesinden Beyoğlu (Karaköy) istikameti trafiğe kapatılacak.Alternatif yollar ise Unkapanı (Atatürk Köprüsü), Haliç Köprüsü, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Balat Sahil Yolu, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi u dönüşler Unkapanı istikameti olacak.AnkaraAnkara Valiliği'nin açıklamasına göre ise Anıtkabir’de ‘devlet töreni’ ve TBMM tören alanından Ulus Eski TBMM binasına kadar olan güzergahlarda ‘resmigeçit töreni’ düzenlenecek.Etkinlikler nedeniyle bugün saat 23.00’ten itibaren Atatürk Bulvarı’nda Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arasındaki ulaşım, Ulus istikametine doğru tek yönlü sağlanacak.30 Ağustos Salı günü saat 06.00’dan itibaren de Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ile İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Çankırı Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü ve ihtiyaç duyulması halinde Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, ve Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile bu caddeye açılan tüm cadde ve sokaklar da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.Açıklamada, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

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30 ağustos zafer bayramı, kapalı yollar, istanbul, ankara