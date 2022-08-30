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https://sputniknews.com.tr/20220830/uzaktan-satislarda-tuketicinin-cayma-hakki-kaldirilmisti-iptali-icin-danistaya-basvurdu-1060551389.html
Uzaktan satışlarda tüketicinin cayma hakkı kaldırılmıştı: İptali için Danıştay’a başvuru yapıldı
Uzaktan satışlarda tüketicinin cayma hakkı kaldırılmıştı: İptali için Danıştay’a başvuru yapıldı
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan satışlarda kanunla belirlenen tüketicinin 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T02:01+0300
2022-08-30T02:07+0300
ekonomi
tüketiciler birliği
türkiye
danıştay
internet
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Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut, uzaktan satışlarda tüketicinin 14 gün içerisindeki iade hakkının kalktığını hatırlatarak basın açıklaması yaptı. Başkan Şahin, "Uzaktan satışlar hususunda geçen hafta bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin iade hakkı, yani 'cayma hakkı' dediğimiz 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkı bitirildi. Artık tüketici, kanunda verilen hakkını kullanamayacak" dedi."Bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak"Yönetmeliğin dolandırıcılığı artıracağını iddia eden ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulunduklarını kaydeden Şahin, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220824/resmi-gazetede-yayimlandi-internetten-alinan-teknolojik-urunlerde-kosulsuz-iade-donemi-sona-erdi-1060315737.html
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tüketiciler birliği, türkiye, danıştay, internet, mahmut şahin
tüketiciler birliği, türkiye, danıştay, internet, mahmut şahin

Uzaktan satışlarda tüketicinin cayma hakkı kaldırılmıştı: İptali için Danıştay’a başvuru yapıldı

02:01 30.08.2022 (güncellendi: 02:07 30.08.2022)
© İHA / MÜKREMİN KAYA - TURAN BULUT-Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA / MÜKREMİN KAYA - TURAN BULUT-
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan satışlarda kanunla belirlenen tüketicinin 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkının 1 Ekim tarihi itibariyle bitirildiğini söyleyerek, yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvuruda bulundu.
Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut, uzaktan satışlarda tüketicinin 14 gün içerisindeki iade hakkının kalktığını hatırlatarak basın açıklaması yaptı.
Başkan Şahin, "Uzaktan satışlar hususunda geçen hafta bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin iade hakkı, yani 'cayma hakkı' dediğimiz 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkı bitirildi. Artık tüketici, kanunda verilen hakkını kullanamayacak" dedi.

"Bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak"

Yönetmeliğin dolandırıcılığı artıracağını iddia eden ve iptali için Danıştay'a başvuruda bulunduklarını kaydeden Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Tüketiciye bu hak kanunla veriliyor, fakat daha küçük bir şey olan yönetmelikle alınıyor. Bunu yapan Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü. Tüketiciyi değil, satıcıyı koruyan bir genel müdürlükle karşı karşıyayız. Hatta bir sene içerisinde bu genel müdürlük, dolandırıcıları koruyan genel müdürlüğe doğru koşarak gidiyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Bu genel müdürlük maalesef görevini tamamladı, tüketicinin bütün haklarını teker teker elinden aldı. Uzaktan satış meselesi, bütün Avrupa'da uygulandığı şekliyle uygulanmalıydı. Bir ürünün iade edilmesinde tüketicinin hakkı vardır; istediği ürün gelmeyebilir çünkü uzaktan alıyor. Milyonlarca şikayet var bu konuda. Ama bunlar bu değişikliği hangi şikayetten dolayı yaptı acaba? Biz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurumuzu yaptık. Bu yönetmelik iptal edilecek, çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak."
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