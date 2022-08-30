https://sputniknews.com.tr/20220830/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-radyoaktif-madde-salinimina-yol-acmak-amaciyla-saldiriyor-1060565510.html

'Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'ye radyoaktif madde salınımına yol açmak amacıyla saldırıyor'

'Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS'ye radyoaktif madde salınımına yol açmak amacıyla saldırıyor'

Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin ana konsey üyesi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) kritik öneme sahip... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T13:02+0300

2022-08-30T13:02+0300

2022-08-30T13:56+0300

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nükleer

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Rossiya-24 televizyonuna konuşan Rogov, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarının rastgele düzenlemediğini söyleyerek "Zaporojye NGS'nin kritik öneme sahip tesislerini bilinçli olarak, en azından radyoaktif madde salınımına yol açmak için vuruyorlar" dedi. 'Sabah saatlerinde santrale yeniden ateş açıldı' Bu arada santralin yakınındaki Energodar kentinin yönetimi, Zaporojye NGS'nin bu sabah saat 06:50'de Ukrayna ordusu tarafından bir kez daha hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bugün saat 06:50'de santralin bulunduğu araziye ve kentin kıyı şeridine ateş açıldı. Büyük kalibreli topçu silahları kullanıldı. Bunun sonucunda kullanılmış yakıt depolama tesisinin binasında iki delik tespit edildi" ifadelerine yer verildi. Saldırıların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun santrale bu hafta yapacağı ziyaretin önlenmesi amacıyla düzenlendiği de vurgulandı.Rusya: Ukrayna ordusunun, Zaporojye nükleer santraline saldırı için kullandığı SİHA’ları düşürdük Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun, Zaporojye nükleer güç santraline saldırmak için yine insansız hava araçları kullandığını kaydetti. Konaşenkov, “Ukrayna güçleri 29 Ağustos’ta nükleer güç santrali topraklarında dört silahlı insansız hava aracı kullandı. Dronların her biri, Rus sistemleri tarafından önlendi” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, insansız hava araçlarından birinin, ABD üretimi nükleer yakıt ile radyoaktif atıkların depolandığı binanın çatısına düştüğünü ancak binanın tahrip olmadığını ve kimsenin de yaralanmadığını söyledi. 'Santralde radyasyon seviyesi normal düzeyde' Konaşenkov, Ukrayna ordusunun ayrıca, nükleer güç santrali binalarına karşı ağır silahlar da kullandığını ekledi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Zaporojye santralinde radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğunu da belirtti.

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