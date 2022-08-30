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https://sputniknews.com.tr/20220830/turkiyenin-ilk-engelli-belediye-baskani-turan-hancerli-canakkale-bogazini-yuzerek-gecti-1060581953.html
Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti
Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti
Çocuk yaşta iki kolunu vatoz makinesine kaptırarak engelli olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul’dan sonra Çanakkale Boğazı’nı 850 yüzücü ile... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
turan hançerli
çanakkale boğazı
yüzme yarışı
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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’nda İstanbul Boğazı’nı kolsuz yüzerek geçen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bugün de 30 Ağustos Zaferi’nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'de yüzdü.Çanakkale Rotary Kulübü'nün düzenlediği etkinlige katılan Hançerli, 30 farklı ülkeden 850 yüzücü ile Avrupa’dan Asya’ya yüzdü.Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçen iki kolu bulunmayan Başkan Hançerli, “Çanakkale Boğazı'nı ilk defa yüzerek geçtim. Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.
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türkiye, turan hançerli, çanakkale boğazı, yüzme yarışı
türkiye, turan hançerli, çanakkale boğazı, yüzme yarışı

Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti

20:00 30.08.2022
© DHATürkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti
Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© DHA
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Çocuk yaşta iki kolunu vatoz makinesine kaptırarak engelli olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul’dan sonra Çanakkale Boğazı’nı 850 yüzücü ile yüzerek geçti.
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’nda İstanbul Boğazı’nı kolsuz yüzerek geçen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bugün de 30 Ağustos Zaferi’nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'de yüzdü.

Çanakkale Rotary Kulübü'nün düzenlediği etkinlige katılan Hançerli, 30 farklı ülkeden 850 yüzücü ile Avrupa’dan Asya’ya yüzdü.

Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçen iki kolu bulunmayan Başkan Hançerli, “Çanakkale Boğazı'nı ilk defa yüzerek geçtim. Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.
© DHATürkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti
Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti
© DHA
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