https://sputniknews.com.tr/20220830/turkiyenin-ilk-engelli-belediye-baskani-turan-hancerli-canakkale-bogazini-yuzerek-gecti-1060581953.html

Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti

Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı Turan Hançerli, Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçti

Çocuk yaşta iki kolunu vatoz makinesine kaptırarak engelli olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul’dan sonra Çanakkale Boğazı’nı 850 yüzücü ile... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T20:00+0300

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yaşam

türkiye

turan hançerli

çanakkale boğazı

yüzme yarışı

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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları’nda İstanbul Boğazı’nı kolsuz yüzerek geçen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bugün de 30 Ağustos Zaferi’nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'de yüzdü.Çanakkale Rotary Kulübü'nün düzenlediği etkinlige katılan Hançerli, 30 farklı ülkeden 850 yüzücü ile Avrupa’dan Asya’ya yüzdü.Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçen iki kolu bulunmayan Başkan Hançerli, “Çanakkale Boğazı'nı ilk defa yüzerek geçtim. Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.

çanakkale boğazı

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türkiye, turan hançerli, çanakkale boğazı, yüzme yarışı