https://sputniknews.com.tr/20220830/tobb-baskani-hisarciklioglu-togg-fabrikasi-29-ekimde-kapilarini-aciyor-ve-uretim-resmen-basliyor-1060554741.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: TOGG Fabrikası 29 Ekim’de kapılarını açıyor ve üretim resmen başlıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: TOGG Fabrikası 29 Ekim’de kapılarını açıyor ve üretim resmen başlıyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOGG'un üretimine ilişkin "60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı. Yerli ve milli bir otomobil üretme rüyamızı da Bursa'da... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T03:47+0300

2022-08-30T03:47+0300

2022-08-30T03:49+0300

türkiye

rifat hisarcıklıoğlu

togg

zafer bayramı

mustafa kemal atatürk

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu sene 100. yıl dönümü olan ve Türk milletinin küllerinden yeniden doğuşunun destanı olan Zafer Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri rahmetle minnetle saygıyla yad ettiğini söyledi.Bu özel günde kendisine Bursa Şehri Hizmet Nişanı belgesinin takdim edilmesinden onur duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Ömrüm boyunca bunun bahtiyarlığını yaşayacağım. Bursa tarımıyla, sanayisiyle, girişimcileriyle, Türkiye'nin göz bebeği haline gelmiş, ismi marka olmuş, hepimizin gurur duyduğu bizlere Osman Gazi'nin emaneti bir şehir" dedi.Hisarcıklıoğlu, ekonomiye değer katan Bursa'nın tüccar ve sanayicilerle Türkiye için daima değer üreten yapıda bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Anadolu'nun sanayileşmesi Bursa'da başlamış. Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi 1960'lı yıllarda Bursa TSO'nun liderliğinde hayata geçmiş. Bugün de nitelikli insan kaynağı, AR-GE ve inovasyon odaklı yüksek katma değere sahip üretimi, lojistik imkanları, ileri teknolojiye dayalı tarım ve detaylı ihracat yapısıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir Bursa" diye konuştu.'60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı'Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil başta olmak üzere pek çok sektörde Türkiye'nin üretim merkezi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Bursa'ya birçok eser kazandırdığına işaret ederek şunları kaydetti:

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rifat hisarcıklıoğlu, togg, zafer bayramı, mustafa kemal atatürk