https://sputniknews.com.tr/20220830/teknofest-karadeniz-basladi-bayraktar-kizilelma-ilk-kez-sergileniyor-1060564133.html
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T12:36+0300
2022-08-30T12:36+0300
2022-08-30T12:39+0300
multimedya
bayraktar
teknofest
festival
insansız savaş aracı
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bayraktar, фото, teknofest, festival, insansız savaş aracı
bayraktar, фото, teknofest, festival, insansız savaş aracı
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor 12:36 30.08.2022 (güncellendi: 12:39 30.08.2022) Abone ol
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma', TEKNOFEST Karadeniz'de ilk kez sergileniyor.
© AA Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.
© AA TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.
TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.
© AA Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
© AA Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
© AA Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' da TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.
Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' da TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.