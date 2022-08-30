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TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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bayraktar, фото, teknofest, festival, insansız savaş aracı
bayraktar, фото, teknofest, festival, insansız savaş aracı

TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor

12:36 30.08.2022 (güncellendi: 12:39 30.08.2022)
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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma', TEKNOFEST Karadeniz'de ilk kez sergileniyor.
© AATürkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı.
© AATEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.
© AAFestival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.
© AAFestivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor.
© AABaykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' da TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.
TEKNOFEST Karadeniz başladı: Bayraktar Kızılelma ilk kez sergileniyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' da TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor.
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