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Tacizci imam tutuklandı
Tacizci imam tutuklandı
Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde, bir camide imamlık yapan E.U. camiye Kuran kursuna gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T10:36+0300
2022-08-30T10:36+0300
türkiye
antalya
taciz
imam
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DHA'nın haberine göre, Kumluca ilçesi'nde, bir camide imamlık yapan E.U. camiye Kuran kursuna gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.Alınan bilgiye göre, okulların yaz tatiline girmesinden sonra bir camide küçük yaştaki çocuklara yönelik Kuran kursu açıldı.Çocukların Kuran öğrenmesiyle ilgili olarak da cami imamı E.U. görevlendirildi. Kuran kursu devam ederken, bundan yaklaşık bir ay önce 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu ailelerine cami hocasının kendilerini taciz ettiğini söyledi.Aileler şikayetçi oldu Bunun üzerine çocukların aileleri Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu.Gözaltına alınan İmam E.U. sevk edildiği Adliye'de sorgulanmasının ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Önce serbest bırakıldıMahkeme sanık imam E.U'yu Denetimli Serbestlik hükümleri kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Soruşturmayı yürüten savcının mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine imam E.U tutuklanarak, Elmalı ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.'Bizimle ilişiği kalmadı'Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.’yu İlçe Müftülüğü’ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.’yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır” dedi.
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antalya, taciz, imam
antalya, taciz, imam

Tacizci imam tutuklandı

10:36 30.08.2022
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
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Antalya'nın Kumluca ilçesi'nde, bir camide imamlık yapan E.U. camiye Kuran kursuna gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, "Olay bize intikal eder etmez aynı anda işlem yaptık ve adı geçen imama görevden el çektirdik" dedi.
DHA'nın haberine göre, Kumluca ilçesi'nde, bir camide imamlık yapan E.U. camiye Kuran kursuna gelen iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, okulların yaz tatiline girmesinden sonra bir camide küçük yaştaki çocuklara yönelik Kuran kursu açıldı.

Çocukların Kuran öğrenmesiyle ilgili olarak da cami imamı E.U. görevlendirildi. Kuran kursu devam ederken, bundan yaklaşık bir ay önce 7 ve 8 yaşlarındaki iki kız çocuğu ailelerine cami hocasının kendilerini taciz ettiğini söyledi.

Aileler şikayetçi oldu

Bunun üzerine çocukların aileleri Cumhuriyet Savcılığı'na giderek şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan İmam E.U. sevk edildiği Adliye'de sorgulanmasının ardından "tutuklama" talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Önce serbest bırakıldı

Mahkeme sanık imam E.U'yu Denetimli Serbestlik hükümleri kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Soruşturmayı yürüten savcının mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine imam E.U tutuklanarak, Elmalı ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

'Bizimle ilişiği kalmadı'

Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, olayı öğrenir öğrenmez E.U.’yu İlçe Müftülüğü’ne çağırdıklarını ve görevden el çektirdiklerini belirterek, "Olayın yaşandığı 2 Ağustos günü imam E.U.’yu görevden uzaklaştırarak açığa aldık. Ondan sonra iş yargının işidir. Bizimle bir ilişiği kalmamıştır” dedi.
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