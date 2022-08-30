https://sputniknews.com.tr/20220830/szijjarto-abden-ukraynadaki-catismayi-tirmandirmamasini-talep-edecek-1060638082.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB’den Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmamasını talep edecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB’den Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmamasını talep edecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında, Ukrayna çatışmasını tırmandırmaya yönelik eylemlere son... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T17:44+0300

2022-08-30T17:44+0300

2022-08-31T20:45+0300

ukrayna krizi

peter szijjarto

ab

macaristan

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Szijjarto, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün, AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, daha fazla tırmanma tehlikesi içeren önerileri nihayet unutmamızı ve nihayet Avrupa’da barışın tesis edilmesine yoğunlaşmamızı isteyeceğim” ifadesini kullandı.Bakan, barışın en kısa zamanda kurulmaması durumunda, çatışma sonuçlarının daha da trajik duruma geleceğini, daha fazla insanın sığınmacı haline geleceğini, Avrupa’da bugüne kadar görülmemiş krizin başlayacağını ve “Avrupa’nın enerji sorununun daha ciddi hale geleceğini” söyledi.

macaristan

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peter szijjarto, ab, macaristan