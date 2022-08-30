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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/szijjarto-abden-ukraynadaki-catismayi-tirmandirmamasini-talep-edecek-1060638082.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB’den Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmamasını talep edecek
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB’den Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmamasını talep edecek
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında, Ukrayna çatışmasını tırmandırmaya yönelik eylemlere son... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T17:44+0300
2022-08-31T20:45+0300
ukrayna krizi
peter szijjarto
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Szijjarto, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün, AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, daha fazla tırmanma tehlikesi içeren önerileri nihayet unutmamızı ve nihayet Avrupa’da barışın tesis edilmesine yoğunlaşmamızı isteyeceğim” ifadesini kullandı.Bakan, barışın en kısa zamanda kurulmaması durumunda, çatışma sonuçlarının daha da trajik duruma geleceğini, daha fazla insanın sığınmacı haline geleceğini, Avrupa’da bugüne kadar görülmemiş krizin başlayacağını ve “Avrupa’nın enerji sorununun daha ciddi hale geleceğini” söyledi.
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peter szijjarto, ab, macaristan

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB’den Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırmamasını talep edecek

17:44 30.08.2022 (güncellendi: 20:45 31.08.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında, Ukrayna çatışmasını tırmandırmaya yönelik eylemlere son verilmesini talep edeceğini belirtti.
Szijjarto, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün, AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, daha fazla tırmanma tehlikesi içeren önerileri nihayet unutmamızı ve nihayet Avrupa’da barışın tesis edilmesine yoğunlaşmamızı isteyeceğim” ifadesini kullandı.
Bakan, barışın en kısa zamanda kurulmaması durumunda, çatışma sonuçlarının daha da trajik duruma geleceğini, daha fazla insanın sığınmacı haline geleceğini, Avrupa’da bugüne kadar görülmemiş krizin başlayacağını ve “Avrupa’nın enerji sorununun daha ciddi hale geleceğini” söyledi.
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