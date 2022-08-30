https://sputniknews.com.tr/20220830/silahli-fistik-nobeti-kilosu-170-lira-1060565390.html

Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira

Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira

Batman'da, gelecek ay hasadına başlanacak fıstık bahçelerinde üreticiler, mahsulleri çalınmasın diye silahla nöbet tutmaya başladı. Bahçeden tüccarlara kilosu... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T13:02+0300

2022-08-30T13:02+0300

2022-08-30T13:02+0300

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fıstık

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Batman'ın Beşiri ilçesinde 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasat dönemi yaklaştıkça üreticiler de önlemlerini artırdı.Bahçeden satış fiyatı, kilosu 140 ile 170 TL arasında değişen fıstığın bazı çevre köylerde çalındığını duyan Yenipınar, Deveboynu, Yarımtaş, Atbağı ve Ayrancı köylerindeki arazi sahipleri, fıstık bahçelerinde av tüfekleriyle 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.Köylüler, şüpheli gördükleri kişileri jandarmaya ihbar ederken, ekipler de özellikle geceleri fıstık bahçelerinde devriye atıyor.Hasat döneminde bazen uykusuz kalıp, nöbet tuttuklarını söyleyen Deveboynu köyünden üretici İdris Aba, "Emeklerimizin heba olmaması için buradayız. Jandarma ekipleri de özellikle geceleri devriye atıyor. Buraya tanıdık olmayanlar yaklaşamıyorlar. Fıstık hasadına önümüzdeki ayın ortalarında başlanacak. Hırsızlar tarlalarda çiftçiyi görmeyince kendi malları gibi gelip çalıyorlar" diye konuştu.Almanya'nın Bochum şehrinde yaşayan ve tatil için geldiği köyünde, yakınlarıyla nöbet tutan Selman Sezgin de "Arazilerde hırsızlarla baş etmenin en iyi yöntemi de hasat öncesinde araziden ayrılmamak. Ben de yakınlarımın nöbet tuttuğu tarlalarda onlara eşlik ediyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220810/sezonun-ilk-kuru-inciri-kilosu-400-liradan-alindi-1059766077.html

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