https://sputniknews.com.tr/20220830/selvi-iyi-parti-kulislerinde-kilicdaroglu-aday-olursa-kaybederiz-duygusu-hakim-1060557445.html
Selvi: İYİ Parti kulislerinde, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz' duygusu hakim
Selvi: İYİ Parti kulislerinde, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz' duygusu hakim
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına bakışını değerlendirdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T09:38+0300
2022-08-30T09:38+0300
2022-08-30T09:42+0300
politika
abdulkadir selvi
iyi parti
chp
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
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Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında, İYİ Parti lideri Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tavrını ele aldı."Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir türlü yeşil ışık yakmıyor. Destek açıklaması yapmıyor" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220825/esnaftan-meral-aksenere-ille-de-kilicdaroglu-olursa-gidip-oy-bile-kullanmam-acik-acik---1060394612.html
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abdulkadir selvi, iyi parti, chp, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
abdulkadir selvi, iyi parti, chp, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
Selvi: İYİ Parti kulislerinde, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz' duygusu hakim
09:38 30.08.2022 (güncellendi: 09:42 30.08.2022) Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığına bakışını değerlendirdi.
Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında
, İYİ Parti lideri Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tavrını ele aldı.
"Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir türlü yeşil ışık yakmıyor. Destek açıklaması yapmıyor" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"Bir defa olsun Akşener’in ağzından, 'Ortak adayımız Kılıçdaroğlu' sözü çıktı mı? Liderlerin ne dediği kadar ne demediği de önemlidir. Akşener, bir türlü Kılıçdaroğlu demediği için CHP’liler tedirgin oluyor. Hatta CHP kulislerinde, '2018 seçimlerinde Abdullah Gül’e yaptığını bize yapar mı' diye konuşuluyor. İYİ Parti kulislerinden edindiğim izlenim, eğer Kılıçdaroğlu ile kazanma imkânı varsa Akşener destekler. Ama şu ana kadar Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılacağı gözükmüyor. Hatta Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz duygusu hâkim. Akşener’in de o kanaatte olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu ile kaybedilecek bir seçime Akşener’in destek vermesi beklenmiyor."