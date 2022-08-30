Selvi: İYİ Parti kulislerinde, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz' duygusu hakim

"Bir defa olsun Akşener’in ağzından, 'Ortak adayımız Kılıçdaroğlu' sözü çıktı mı? Liderlerin ne dediği kadar ne demediği de önemlidir. Akşener, bir türlü Kılıçdaroğlu demediği için CHP’liler tedirgin oluyor. Hatta CHP kulislerinde, '2018 seçimlerinde Abdullah Gül’e yaptığını bize yapar mı' diye konuşuluyor. İYİ Parti kulislerinden edindiğim izlenim, eğer Kılıçdaroğlu ile kazanma imkânı varsa Akşener destekler. Ama şu ana kadar Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılacağı gözükmüyor. Hatta Kılıçdaroğlu aday olursa kaybederiz duygusu hâkim. Akşener’in de o kanaatte olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu ile kaybedilecek bir seçime Akşener’in destek vermesi beklenmiyor."