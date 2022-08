https://sputniknews.com.tr/20220830/selcuk-bayraktar-ambargo-sopasi-sallayanlar-biz-yolumuzdan-donmedikce-asla-kazanamayacaklar-1060574578.html

Selçuk Bayraktar: Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar

Bu yıl Samsun'da gerçekleşen TEKNOFEST'te konuşan Selçuk Bayraktar, "Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar" ifadelerini... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

TEKNOFEST Karadeniz ile TÜRKPATENT 7. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'22'nin açılış töreninde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.Bayraktar, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in açılışında yaptığı konuşmada, bugün önemli bir tarihi günün yaşandığına işaret etti.Büyük Zafer'in 100. yılı olduğunu belirten Bayraktar, "100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti, Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini, bu vesile ile ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.'Milli teknolojileri engellemek için darağacı kurmaya çalışanlar...'Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide, inovasyon ve yenilik getiremeyenlerin menzile varmasının asla mümkün olmadığının altını çizen Bayraktar, geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de yürüdükleri yolları yalan, iftira ve entrika taşlarıyla kapatmak için çalışanların olacağını dile getirdi.Bu kişilere karşı birlikte mücadele edeceklerini vurgulayan Bakyraktar, şunları kaydetti:‘Kendimizi koruyacak gücümüz olmazsa bizi bu coğrafyada rahat bırakırlar mı?’Gücü elinde bulunduran ülkelerin daha zayıf durumdaki ulusları hiçbir hak ve hukuk gözetmeden ezdiğine işaret eden Bayraktar, bunun Filistin'de, Karabağ'da, Afganistan'da, Irak'ta, Ukrayna'da görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:Geçen yıl rahmetli olan babası Özdemir Bayraktar, milli İHA'ları yaparken, "Birilerinin yurt dışına bağımlı olma zorunluluğu milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez" nasihatı verdiğini belirten Bayraktar, "Tam da bu nedenle yüksek teknoloji geliştirmek hepimizin milletimize karşı büyük sorumluluğu. Bu nedenle durmayacağız, yılmayacağız, pes etmeden yürüyeceğiz. Sizler yürüdükçe gün doğacak, güneş açacak, bahar gelecek. Ekip arkadaşlarımızla TEKNOFEST için çalışmalara başlarken tam bağımsızlık için bir seferberliği, zihinlerde gerçekleşecek bir devrimi hayal etmiştik. Bundan sadece 5 yıl önce Türkiye'de, merkezinde teknoloji yarışmalarının olduğu bir organizasyona Türk gençleri akın akın yüzbinlerce başvuru yapacak deseydik, herhalde en hafif tabirle alaya alınırdık. Bugün TEKNOFEST'in 40 daldaki teknoloji yarışmalarına her yaş grubundan 600 bin genç kardeşimiz başvurdu" ifadesini kullandı.Selçuk Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:"600 binden fazla genç. Hayatın her alanında tam bağımsız bir vatan hedefiyle, milletimize ve insanlığa hizmet edecek teknolojiler geliştirmek için işte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe yıkıcı taassuba başkaldırı budur. Ancak, bu kadarı da yetmez. Gün daha fazla mücadele etme günüdür. 2023'te, 2024'te, 2053'te ve hatta 2071'de TEKNOFEST'leri yapmaya devam etmeliyiz. 600 binleri aşan yarışmacı sayımız, milyonları geçmeli. Bu yarışmalarda yeşermeye başlayan fidanlar büyümeli, kök salıp meyve vermeli. 2005'teki hissiyatımın bir benzerini, T3 Vakfı ekibimizle TEKNOFEST için ilk sene yola çıktığımızda yaşadık. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen bir model uçak yarışmasına jüri olarak katılmıştık. Aynı zamanda orada, ' Böylesine bir festival, dünyada eşi benzeri olmayan bir teknoloji festivali acaba düzenleyebilir miyiz?' sorusunu cevaplamak içindi bu ziyaretimiz. Orada bulunan Savunma Sanayi Başkanımız yine aramızda ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine TEKNOFEST fikrini ilk anlattığımızda çok heyecanlandılar. Ekip olarak hemen 4 koldan çalışmaya başladık. Bugün sizlerin de yaşadığı gibi çok büyük stres, yoğun emek, uykusuz geceler. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı. 'Acaba, milletimiz TEKNOFEST'e teveccüh gösterecek mi?' Şükürler olsun. Adeta bir volkan patlaması gibi insanlarımız akın akın TEKNOFEST'e geldi. O anı ve hissiyatını hiç unutamam, hiç unutamadım. Allah'a şükürler olsun. Yine bir TEKNOFEST açılışında sizlerle birlikteyiz."

