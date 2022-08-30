https://sputniknews.com.tr/20220830/saglik-bakani-koca-atama-kurasi-icin-talep-toplama-surecinde-basvuru-sayisi-bir-gunde-2-bini-gecti-1060585889.html
Sağlık Bakanı Koca: Atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca doktorların atama kurası talep toplama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada başvuru sayısının bir günde 2 bini geçtiğini belirtti. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T22:16+0300
2022-08-30T22:16+0300
2022-08-30T22:17+0300
fahrettin koca
türkiye
atama
kura
doktor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının bir hafta sürecek 3. dönem atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının bir günde 2 bini geçtiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarının altını çizerek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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fahrettin koca, atama, kura, doktor
fahrettin koca, atama, kura, doktor
Sağlık Bakanı Koca: Atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti
22:16 30.08.2022 (güncellendi: 22:17 30.08.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca doktorların atama kurası talep toplama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada başvuru sayısının bir günde 2 bini geçtiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının bir hafta sürecek 3. dönem atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının bir günde 2 bini geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"3. dönem atama kurası ile Bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı 'http://pbs.saglik.gov.tr'den dün akşam başladı. Sayı, sadece 1 gün içinde 2 bini geçmiş durumda ve önümüzde bir hafta daha var!"
Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarının altını çizerek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum" ifadelerini kullanmıştı.