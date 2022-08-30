https://sputniknews.com.tr/20220830/saglik-bakani-koca-atama-kurasi-icin-talep-toplama-surecinde-basvuru-sayisi-bir-gunde-2-bini-gecti-1060585889.html

Sağlık Bakanı Koca: Atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti

Sağlık Bakanı Koca: Atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısı bir günde 2 bini geçti

Sağlık Bakanı Koca doktorların atama kurası talep toplama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada başvuru sayısının bir günde 2 bini geçtiğini belirtti. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

türkiye

atama

kura

doktor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının bir hafta sürecek 3. dönem atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının bir günde 2 bini geçtiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarının altını çizerek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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