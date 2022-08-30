https://sputniknews.com.tr/20220830/rusya-disisleri-bakani-lavrov-guney-afrikali-mevkidasi-ile-gorustu-1060581021.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T19:18+0300

2022-08-30T19:18+0300

2022-08-30T19:18+0300

dünya

sergey lavrov

güney afrika

rusya

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.Açıklamada, “Taraflar, ikili ilişkilerin başlıca konuları ve Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Rus tarafı, kolektif Batı'nın Afrika devletlerini Rusya ile karşı karşıya getirme girişimlerine karşı çıkan Pretorya'nın sorumlu tutumuna işaret etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre bakanlar, siyasi diyaloğu geliştirmeye, ‘karşılıklı yarara dayalı ticari, ekonomik ve diğer işbirliğini artırarak, BRICS, G20, BM ve diğer uluslararası platformlardaki konumlarını koordine etmeye yönelik karşılıklı ilgilerini’ doğruladı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/lavrov-rusya-ile-islam-ulkeleri-arasindaki-iliskiler-yukseliste-1060518691.html

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