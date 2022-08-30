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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T19:18+0300
2022-08-30T19:18+0300
dünya
sergey lavrov
güney afrika
rusya
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.Açıklamada, “Taraflar, ikili ilişkilerin başlıca konuları ve Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Rus tarafı, kolektif Batı'nın Afrika devletlerini Rusya ile karşı karşıya getirme girişimlerine karşı çıkan Pretorya'nın sorumlu tutumuna işaret etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre bakanlar, siyasi diyaloğu geliştirmeye, ‘karşılıklı yarara dayalı ticari, ekonomik ve diğer işbirliğini artırarak, BRICS, G20, BM ve diğer uluslararası platformlardaki konumlarını koordine etmeye yönelik karşılıklı ilgilerini’ doğruladı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/lavrov-rusya-ile-islam-ulkeleri-arasindaki-iliskiler-yukseliste-1060518691.html
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sergey lavrov, güney afrika, rusya, görüşme
sergey lavrov, güney afrika, rusya, görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

19:18 30.08.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Güney Afrikalı mevkidaşı Naledi Pandor ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinden yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile görüştü.
Açıklamada, “Taraflar, ikili ilişkilerin başlıca konuları ve Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Rus tarafı, kolektif Batı'nın Afrika devletlerini Rusya ile karşı karşıya getirme girişimlerine karşı çıkan Pretorya'nın sorumlu tutumuna işaret etti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre bakanlar, siyasi diyaloğu geliştirmeye, ‘karşılıklı yarara dayalı ticari, ekonomik ve diğer işbirliğini artırarak, BRICS, G20, BM ve diğer uluslararası platformlardaki konumlarını koordine etmeye yönelik karşılıklı ilgilerini’ doğruladı.
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