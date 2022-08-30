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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/rus-vekil-kiev-uaea-misyonunu-baltalamak-icin-provokasyon-hazirliyor-1060581801.html
Rus vekil: Kiev, UAEA misyonunu baltalamak için provokasyon hazırlıyor
Rus vekil: Kiev, UAEA misyonunu baltalamak için provokasyon hazırlıyor
Rusya milletvekili Adalbi Şhagoşev, Kiev rejiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ulaşmasını... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T19:51+0300
2022-08-30T19:51+0300
ukrayna krizi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
ukrayna
ukrayna krizi
zaporojye
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Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Şhagoşev, Sputnik'e verdiği demeçte "Kiev, UAEA misyonunun Zaporojye NGS'ye girmesini önlemek için çok düzeyli provokasyon planlıyor" dedi.Kiev'in yakında radikal eylemler gerçekleştirebileceği uyarısında bulunan Şhagoşev, "Kiev'den her an bir prpvokasyon beklenebilir veya kalıntıları temizleyebilmek için süreci olabildiğince yavaşlatacaklar. UAEA misyonunun nükleer santrale girmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.Wall Street Journal gazetesi, misyonun Zaporojye NGS'deki çalışmalarına 31 Ağustos'ta başlayacağını ve sürecin 3 Eylül'de sona ereceğini yazmıştı.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Santral, Mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye

Rus vekil: Kiev, UAEA misyonunu baltalamak için provokasyon hazırlıyor

19:51 30.08.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Fotoğraf bankasına girZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Rusya milletvekili Adalbi Şhagoşev, Kiev rejiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ulaşmasını engellemek için provokasyon hazırlığı yaptığını belirtti.
Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Şhagoşev, Sputnik'e verdiği demeçte "Kiev, UAEA misyonunun Zaporojye NGS'ye girmesini önlemek için çok düzeyli provokasyon planlıyor" dedi.

Kiev'in yakında radikal eylemler gerçekleştirebileceği uyarısında bulunan Şhagoşev, "Kiev'den her an bir prpvokasyon beklenebilir veya kalıntıları temizleyebilmek için süreci olabildiğince yavaşlatacaklar. UAEA misyonunun nükleer santrale girmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
Wall Street Journal gazetesi, misyonun Zaporojye NGS'deki çalışmalarına 31 Ağustos'ta başlayacağını ve sürecin 3 Eylül'de sona ereceğini yazmıştı.
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.

Santral, Mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
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