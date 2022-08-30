https://sputniknews.com.tr/20220830/rus-vekil-kiev-uaea-misyonunu-baltalamak-icin-provokasyon-hazirliyor-1060581801.html

Rus vekil: Kiev, UAEA misyonunu baltalamak için provokasyon hazırlıyor

Rus vekil: Kiev, UAEA misyonunu baltalamak için provokasyon hazırlıyor

Rusya milletvekili Adalbi Şhagoşev, Kiev rejiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ulaşmasını... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T19:51+0300

2022-08-30T19:51+0300

2022-08-30T19:51+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

zaporojye

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Devlet Duması Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Şhagoşev, Sputnik'e verdiği demeçte "Kiev, UAEA misyonunun Zaporojye NGS'ye girmesini önlemek için çok düzeyli provokasyon planlıyor" dedi.Kiev'in yakında radikal eylemler gerçekleştirebileceği uyarısında bulunan Şhagoşev, "Kiev'den her an bir prpvokasyon beklenebilir veya kalıntıları temizleyebilmek için süreci olabildiğince yavaşlatacaklar. UAEA misyonunun nükleer santrale girmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.Wall Street Journal gazetesi, misyonun Zaporojye NGS'deki çalışmalarına 31 Ağustos'ta başlayacağını ve sürecin 3 Eylül'de sona ereceğini yazmıştı.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Santral, Mart ayından bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), ukrayna, ukrayna krizi, zaporojye