https://sputniknews.com.tr/20220830/rus-havayolu-sirketi-s7-ekiplerine-dovme-ve-canli-sac-modelleri-yaptirma-izni-verdi-1060586949.html

Rus havayolu şirketi S7, ekiplerine dövme ve canlı saç modelleri yaptırma izni verdi

Rus havayolu şirketi S7, ekiplerine dövme ve canlı saç modelleri yaptırma izni verdi

Rusya’nın en büyük özel havayolu şirketi S7, pilotlarına ve uçuş görevlilerine vücutlarının açıkta kalan kısımlarına dövme yaptırmalarına, sakal bırakmalarına... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T22:42+0300

2022-08-30T22:42+0300

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dövme

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S7 Airlines basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, bundan böyle pilotlar ve uçuş görevlileri vücutlarının açıkta kalan kısımlarına dövme yaptırabilecek, sakal bırakabilecek ve rengarenk saç modelleri yaptırabilecek.Açıklamada S7’nin bu adımla Rusya’da bir ilke imza attığına dikkat çekildi.S7 Group insan kaynakları ve sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eleonora Romanova, “Bir çalışanın profesyonel niteliklerinin hiçbir şekilde yolcuların dövmesini görüp görmemesine veya saçının ne renk olduğuna bağlı olmadığına inanıyoruz. Eğer bireysel tarz bir kişinin işini yüzde 100 yapmasını ve uçakta güvenliği sağlamasını engellemiyorsa, modası geçmiş görünüm geleneklerini özenle korumak için hiçbir neden görmüyoruz” açıklamasında bulundu.Bununla birlikte havayolu şirketinin kadın uçuş görevlileri artık topuklu ayakkabı giymek zorunda olmayıp, düz tabanlı ayakkabıları veya mokasenleri seçebilecek. Erkek uçuş görevlileri ise daha önce yalnızca pilotlara ve havalimanlarında çalışan personele izin verilen düzgün sakal bırakabilecek.Havayolu şirketi, bazı kısıtlamaları ise güvenlik gerekçeleri ile korudu. Örneğin uzun tırnaklar ve vücudun açık kısımlarında pirsing, tesadüfen takılmalara ve yaralanmalara neden olabileceği için sakıncalı görülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20200712/zaman-yolculugu-20-yuzyilin-hostes-fotograflari-1042433518.html

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rusya, s7, s7 havayolları, hostes, uçak, kabin, ekip, saç, dövme