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https://sputniknews.com.tr/20220830/reuters-turkiye-fedin-yuksek-faiz-politikasindan-en-cok-darbe-alacak-ekonomilerden-biri-1060556448.html
Reuters: Türkiye, FED'in yüksek faiz politikasından en çok darbe alacak ekonomilerden biri
Reuters: Türkiye, FED'in yüksek faiz politikasından en çok darbe alacak ekonomilerden biri
Reuters'ta yayımlanan bir analize göre, ABD Merkez Bankası'nın uzun süreli yüksek faiz politikası kararı, Türkiye'deki enflasyonist baskıyı daha da artıracak. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T07:20+0300
2022-08-30T07:20+0300
ekonomi
fed
faiz
türkiye
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İngiliz haber ajansı Reuters'ın yayımladığı bir analize göre, gelişmekte olan ülkeler, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta sinyalini verdiği uzun süreli yüksek faiz politikası kapsamında en kırılgan ekonomiler konumunda.BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, New York merkezli finansal analiz şirketi S&amp;P Global'in, Türkiye ile birlikte Güney Afrika ve Arjantin'de finansal kurumların borç verme riskini yüksek ya da çok yüksek olarak sınıflandırdığı hatırlatılıyor.Cornell Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Eswar Prasad, "FED'in faiz oranlarını artırması ve (oranların) yüksek kalması Sri Lanka ve Türkiye gibi sınırın eşiğindeki ekonomilere hasar verecektir." diyor ve ekliyor:"İki ile üç yıllık bir zaman diliminde işler zorlaşmaya başlayacaktır...FED'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı kesinleşirse baskılar hemen hissedilebilir."Powell, 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada FED'in büyümeyi kısıtlamak için gerektiği kadar faiz artıracağını ve şu anda bankanın yüzde 2 hedefinin üç katından fazla seyreden enflasyonu düşürmek için oranları "bir süre daha" yüksek tutacağını söylemişti.ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek düzeyinde ve henüz zirveyi görmediği düşünülüyor.S&amp;P Global; Çin, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere birçok ülkede finansal kurumların kredi riskinin yüksek veya aşırı yüksek olduğunu söylüyor.'KRİZ ZAMANI'New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'ndan Profesör Peter Blair Henry, "FED için kriz zamanı" yorumunu yapıyor ve ekliyor:"Son 40 yılın güvenilirliği tehlikede, bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde hasara yol açıp açmadığına bakılmadan ne olursa olsun enflasyonu düşüreceklerdir."Birçok gelişmekte olan ülke dolar cinsinden borçlanıyor.FED'in faizleri yükseltmesi, borç alma maliyetlerini yükseltiyor. Buna ek olarak gelişmekte olan ülkelerin risk primini yükselterek borç almasını daha da güçleştiriyor.Yüksek faizin, doların gelişmekte olan ekonomi para birimleri karşısındaki değerini yükselterek ithalat maliyetlerini yukarı çekeceği ve enflasyonist baskıyı artıracağı öngörülüyor.Haberde Çin ve Hindistan gibi ülkelerin bu baskıdan etkilenmediği ancak Türkiye ve Arjantin gibi daha küçük ülkelerin açıkça bundan mağdur olduğu belirtiliyor.IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, "Sınırda olan ekonomilerimiz ve düşük gelirli ekonomilerimizde halihazırda reel yatırım getirileri sorunlu ya da sorunluya yakın seviyelere yükselmiş durumda." diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:"Düşük gelirli ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ı ile gelişmekte ve sınırda olan 20 ülke bu durumda. Hâlâ piyasalara erişimleri var ancak borçlanma koşulları kesinlikle çok kötüleşti."
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fed, faiz, türkiye
fed, faiz, türkiye

Reuters: Türkiye, FED'in yüksek faiz politikasından en çok darbe alacak ekonomilerden biri

07:20 30.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEİstanbul - koronavirüs - Türkiye
İstanbul - koronavirüs - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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Reuters'ta yayımlanan bir analize göre, ABD Merkez Bankası'nın uzun süreli yüksek faiz politikası kararı, Türkiye'deki enflasyonist baskıyı daha da artıracak.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın yayımladığı bir analize göre, gelişmekte olan ülkeler, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta sinyalini verdiği uzun süreli yüksek faiz politikası kapsamında en kırılgan ekonomiler konumunda.
BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, New York merkezli finansal analiz şirketi S&P Global'in, Türkiye ile birlikte Güney Afrika ve Arjantin'de finansal kurumların borç verme riskini yüksek ya da çok yüksek olarak sınıflandırdığı hatırlatılıyor.
Cornell Üniversitesi'nden Ekonomi Profesörü Eswar Prasad, "FED'in faiz oranlarını artırması ve (oranların) yüksek kalması Sri Lanka ve Türkiye gibi sınırın eşiğindeki ekonomilere hasar verecektir." diyor ve ekliyor:
"İki ile üç yıllık bir zaman diliminde işler zorlaşmaya başlayacaktır...FED'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı kesinleşirse baskılar hemen hissedilebilir."
Powell, 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada FED'in büyümeyi kısıtlamak için gerektiği kadar faiz artıracağını ve şu anda bankanın yüzde 2 hedefinin üç katından fazla seyreden enflasyonu düşürmek için oranları "bir süre daha" yüksek tutacağını söylemişti.
ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek düzeyinde ve henüz zirveyi görmediği düşünülüyor.
S&P Global; Çin, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere birçok ülkede finansal kurumların kredi riskinin yüksek veya aşırı yüksek olduğunu söylüyor.
'KRİZ ZAMANI'
New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'ndan Profesör Peter Blair Henry, "FED için kriz zamanı" yorumunu yapıyor ve ekliyor:
"Son 40 yılın güvenilirliği tehlikede, bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde hasara yol açıp açmadığına bakılmadan ne olursa olsun enflasyonu düşüreceklerdir."
Birçok gelişmekte olan ülke dolar cinsinden borçlanıyor.
FED'in faizleri yükseltmesi, borç alma maliyetlerini yükseltiyor. Buna ek olarak gelişmekte olan ülkelerin risk primini yükselterek borç almasını daha da güçleştiriyor.
Yüksek faizin, doların gelişmekte olan ekonomi para birimleri karşısındaki değerini yükselterek ithalat maliyetlerini yukarı çekeceği ve enflasyonist baskıyı artıracağı öngörülüyor.
Haberde Çin ve Hindistan gibi ülkelerin bu baskıdan etkilenmediği ancak Türkiye ve Arjantin gibi daha küçük ülkelerin açıkça bundan mağdur olduğu belirtiliyor.
IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, "Sınırda olan ekonomilerimiz ve düşük gelirli ekonomilerimizde halihazırda reel yatırım getirileri sorunlu ya da sorunluya yakın seviyelere yükselmiş durumda." diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:
"Düşük gelirli ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ı ile gelişmekte ve sınırda olan 20 ülke bu durumda. Hâlâ piyasalara erişimleri var ancak borçlanma koşulları kesinlikle çok kötüleşti."
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