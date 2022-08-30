https://sputniknews.com.tr/20220830/portekiz-saglik-bakani-istifa-etti-1060564251.html

Portekiz Sağlık Bakanı istifa etti

Portekiz Sağlık Bakanı istifa etti

Kovid-19 döneminde popülerliği had safhada olan ama son dönemde devlet hastanelerindeki sıkıntılardan dolayı plansızlıkla suçlanan Portekiz Sağlık Bakanı... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T12:55+0300

2022-08-30T12:55+0300

2022-08-30T12:55+0300

portekiz

sağlık bakanı

istifa

dünya

hastane

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Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido devlet hastanelerindeki personel yetersizliği sorunuyla iyi baş edemediği eleştirileri üzerine 'görevde kalmasının artık mümkün olmadığı' gerekçesiyle istifa etti. Hastane idaresinde uzman bir isim olan ve 2018'den beri bu görevi yürüten 48 yaşındaki Temido, Kovid-19 pandemisinde merkez sol Sosyalist Parti hükümetinin en popüler isimlerinden biriydi. Ancak Temido son dönemde sağlık çalışanı yetersizliğinden dolayı devlet hastanelerinde acil servislerin geçici olarak kapatılması gibi sebeplerle yoğun eleştiri altındaydı.

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portekiz, sağlık bakanı, istifa, hastane