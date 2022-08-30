https://sputniknews.com.tr/20220830/portekiz-saglik-bakani-istifa-etti-1060564251.html
Portekiz Sağlık Bakanı istifa etti
Portekiz Sağlık Bakanı istifa etti
Kovid-19 döneminde popülerliği had safhada olan ama son dönemde devlet hastanelerindeki sıkıntılardan dolayı plansızlıkla suçlanan Portekiz Sağlık Bakanı... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T12:55+0300
2022-08-30T12:55+0300
2022-08-30T12:55+0300
portekiz
sağlık bakanı
istifa
dünya
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060563166_0:0:2920:1643_1920x0_80_0_0_8a2de01733cbf6a4d589fbc5b23847f5.jpg
Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido devlet hastanelerindeki personel yetersizliği sorunuyla iyi baş edemediği eleştirileri üzerine 'görevde kalmasının artık mümkün olmadığı' gerekçesiyle istifa etti. Hastane idaresinde uzman bir isim olan ve 2018'den beri bu görevi yürüten 48 yaşındaki Temido, Kovid-19 pandemisinde merkez sol Sosyalist Parti hükümetinin en popüler isimlerinden biriydi. Ancak Temido son dönemde sağlık çalışanı yetersizliğinden dolayı devlet hastanelerinde acil servislerin geçici olarak kapatılması gibi sebeplerle yoğun eleştiri altındaydı.
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060563166_163:0:2759:1947_1920x0_80_0_0_7f45144e26c4ff42d5eab531461a2a68.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
portekiz, sağlık bakanı, istifa, hastane
portekiz, sağlık bakanı, istifa, hastane
Portekiz Sağlık Bakanı istifa etti
Abone ol
Kovid-19 döneminde popülerliği had safhada olan ama son dönemde devlet hastanelerindeki sıkıntılardan dolayı plansızlıkla suçlanan Portekiz Sağlık Bakanı görevi bıraktığını duyurdu.
Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido devlet hastanelerindeki personel yetersizliği sorunuyla iyi baş edemediği eleştirileri üzerine 'görevde kalmasının artık mümkün olmadığı' gerekçesiyle istifa etti.
Hastane idaresinde uzman bir isim olan ve 2018'den beri bu görevi yürüten 48 yaşındaki Temido, Kovid-19 pandemisinde merkez sol Sosyalist Parti hükümetinin en popüler isimlerinden biriydi.
Ancak Temido son dönemde sağlık çalışanı yetersizliğinden dolayı devlet hastanelerinde acil servislerin geçici olarak kapatılması gibi sebeplerle yoğun eleştiri altındaydı.