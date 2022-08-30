https://sputniknews.com.tr/20220830/ordulu-ucuz-nineleri-olum-ayirdi-ninelerden-biri-daha-hayatini-kaybetti-1060580580.html

Ordulu üçüz nineleri ölüm ayırdı: Ninelerden biri daha hayatını kaybetti

Ordulu üçüz nineleri ölüm ayırdı: Ninelerden biri daha hayatını kaybetti

Ordu'nun üçüz ninelerinden biri daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T19:12+0300

2022-08-30T19:12+0300

2022-08-30T19:12+0300

yaşam

ordu

üçüz

nine

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Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 90 yaşındaki üçüz ninelerden Emriye Sarı, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.Emriye Sarı'nın vefatı, kardeşi Hacer Sarı başta olmak üzere tanıyan herkesi yasa boğdu.Üçüz ninelerden Hayriye Sarı ise 2016'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.Hayriye, Hacer ve Emriye Sarı, 2014'te bir televizyon programına konuk olmuş, program yetkililerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, üçüzlere yardım sözü vermişti.Bunun ardından üçüz ninelerin evi, Ordu Valiliği ve Perşembe Kaymakamlığı tarafından yeniden yaptırılmıştı.

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