https://sputniknews.com.tr/20220830/necirvan-barzaniden-irakli-taraflara-cagri-gelin-erbilde-ciddi-bir-diyalog-baslatin-1060547350.html
Neçirvan Barzani'den Iraklı taraflara çağrı: Gelin Erbil'de ciddi bir diyalog başlatın
Neçirvan Barzani'den Iraklı taraflara çağrı: Gelin Erbil'de ciddi bir diyalog başlatın
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ta tarafları aralarındaki ihtilafları çözmeye çağırarak, "Bütün Irak güçleri ve tarafları Erbil'e gelerek bu sorunu aşmak... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T00:23+0300
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neçirvan barzani
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Bağdat'taki olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.Bağdat başta olmak üzere ülkede devam eden olayları yakından ve derin endişeyle takip ettiklerini belirten Barzani, "Tüm tarafları temkinli olmaya ve durumun olduğundan daha fazla kontrolden çıkmasına izin vermemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Barışçıl gösterilerin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Ancak durumu tırmandırmak ve devlet kurumlarını aksatmak hiçbir sorunu çözmez. Aksine durumu daha karmaşık hale getirir” diyerek, devlet kurumlarının çalışmalarının korunması gerektiğini belirtti.Güvenlik güçlerinin de protestolara ihtiyat ve dikkatle yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Barzani, "Güvenlik güçleri durumun daha da kötüleşmesinin ve can kayıplarının artmasının önüne geçmelidir" dedi.Irak'ın bu zor durumdan kurtulması ve işlerin kontrolden çıkmasına izin verilmemesi için azami akıl, mantığa dönüş, sorumlu bir ulusal diyalogun başlatılması ve herkesin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Barzani, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:
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neçirvan barzani, irak, ikby
neçirvan barzani, irak, ikby
Neçirvan Barzani'den Iraklı taraflara çağrı: Gelin Erbil'de ciddi bir diyalog başlatın
00:23 30.08.2022 (güncellendi: 00:30 30.08.2022) Abone ol
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ta tarafları aralarındaki ihtilafları çözmeye çağırarak, "Bütün Irak güçleri ve tarafları Erbil'e gelerek bu sorunu aşmak için ciddi bir diyalog başlatmaya çağırıyoruz” dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Bağdat'taki olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bağdat başta olmak üzere ülkede devam eden olayları yakından ve derin endişeyle takip ettiklerini belirten Barzani, "Tüm tarafları temkinli olmaya ve durumun olduğundan daha fazla kontrolden çıkmasına izin vermemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Barışçıl gösterilerin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Ancak durumu tırmandırmak ve devlet kurumlarını aksatmak hiçbir sorunu çözmez. Aksine durumu daha karmaşık hale getirir” diyerek, devlet kurumlarının çalışmalarının korunması gerektiğini belirtti.
Güvenlik güçlerinin de protestolara ihtiyat ve dikkatle yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Barzani, "Güvenlik güçleri durumun daha da kötüleşmesinin ve can kayıplarının artmasının önüne geçmelidir" dedi.
Irak'ın bu zor durumdan kurtulması ve işlerin kontrolden çıkmasına izin verilmemesi için azami akıl, mantığa dönüş, sorumlu bir ulusal diyalogun başlatılması ve herkesin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Barzani, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:
Kürdistan Bölgesi'nin her zaman olduğu gibi Iraklı taraflar arasında çözüme ve mutabakatın sağlanmasına yardımcı olacağını bir kez daha teyit ediyoruz. Bu nedenle ilgili tüm Irak güçlerini ve taraflarını bir kez daha Erbil'e gelip burada bir araya gelerek ciddi bir diyalog başlatmaya çağırıyoruz. Ülke için bu kriz durumunu aşmak."