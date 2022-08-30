https://sputniknews.com.tr/20220830/necirvan-barzaniden-irakli-taraflara-cagri-gelin-erbilde-ciddi-bir-diyalog-baslatin-1060547350.html

Neçirvan Barzani'den Iraklı taraflara çağrı: Gelin Erbil'de ciddi bir diyalog başlatın

Neçirvan Barzani'den Iraklı taraflara çağrı: Gelin Erbil'de ciddi bir diyalog başlatın

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Irak’ta tarafları aralarındaki ihtilafları çözmeye çağırarak, "Bütün Irak güçleri ve tarafları Erbil'e gelerek bu sorunu aşmak... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

neçirvan barzani

irak

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Bağdat'taki olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.Bağdat başta olmak üzere ülkede devam eden olayları yakından ve derin endişeyle takip ettiklerini belirten Barzani, "Tüm tarafları temkinli olmaya ve durumun olduğundan daha fazla kontrolden çıkmasına izin vermemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Barışçıl gösterilerin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Ancak durumu tırmandırmak ve devlet kurumlarını aksatmak hiçbir sorunu çözmez. Aksine durumu daha karmaşık hale getirir” diyerek, devlet kurumlarının çalışmalarının korunması gerektiğini belirtti.Güvenlik güçlerinin de protestolara ihtiyat ve dikkatle yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Barzani, "Güvenlik güçleri durumun daha da kötüleşmesinin ve can kayıplarının artmasının önüne geçmelidir" dedi.Irak'ın bu zor durumdan kurtulması ve işlerin kontrolden çıkmasına izin verilmemesi için azami akıl, mantığa dönüş, sorumlu bir ulusal diyalogun başlatılması ve herkesin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Barzani, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

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