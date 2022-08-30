https://sputniknews.com.tr/20220830/moskova-ve-stpetersburgdan-turkiyeye-ucuslar-30-dakika-kisaldi--1060572294.html
'Moskova ve St.Petersburg'dan Türkiye'ye uçuşlar 30 dakika kısaldı'
'Moskova ve St.Petersburg'dan Türkiye'ye uçuşlar 30 dakika kısaldı'
Moskova ve St.Petersburg'dan havalanan uçaklar Soçi ve Türkiye'ye daha kısa güzergah üzerinden uçma imkanına kavuştu ve böylece seyahat 30 dakika kısaldı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:39+0300
2022-08-30T15:39+0300
2022-08-30T15:43+0300
dünya
red wings
saint petersburg
uçuş
moskova
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Sputnik'e konuşan Rus havayolu şirketlerinden kaynaklar, "Kısaltılmış hava güzergahları, 30 Ağustos saat 00:00'dan itibaren faaliyete girdi. Bu güzergahlar, Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya ve İstanbul'a uçuşların yaklaşık 30 dakika kısalmasını sağlıyor" dedi. Kaynaklar, Rusya'nın diğer bölgelerinden Türkiye'deki popüler destinasyonlara uçuşların önceden olduğu gibi Kazakistan toprakları üzerinden yapıldığını ve sürenin değişmediğini de kaydetti. Red Wings: Kısaltılmış güzergahı kullanmaya başladık Rus havayolu şirketi Red Wings'ten Sputnik'e yapılan açıklamada, şirketin Türkiye uçuşlarında kısaltılmış güzergahı kullanmaya başladığı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiyeye-gelen-rus-turistlerin-hediyelik-tercihi-ilac-1060432333.html
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red wings, saint petersburg, uçuş, moskova
red wings, saint petersburg, uçuş, moskova
'Moskova ve St.Petersburg'dan Türkiye'ye uçuşlar 30 dakika kısaldı'
15:39 30.08.2022 (güncellendi: 15:43 30.08.2022) Abone ol
Moskova ve St.Petersburg'dan havalanan uçaklar Soçi ve Türkiye'ye daha kısa güzergah üzerinden uçma imkanına kavuştu ve böylece seyahat 30 dakika kısaldı.
Sputnik'e konuşan Rus havayolu şirketlerinden kaynaklar, "Kısaltılmış hava güzergahları, 30 Ağustos saat 00:00'dan itibaren faaliyete girdi. Bu güzergahlar, Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya ve İstanbul'a uçuşların yaklaşık 30 dakika kısalmasını sağlıyor" dedi.
Kaynaklar, Rusya'nın diğer bölgelerinden Türkiye'deki popüler destinasyonlara uçuşların önceden olduğu gibi Kazakistan toprakları üzerinden yapıldığını ve sürenin değişmediğini de kaydetti.
Red Wings: Kısaltılmış güzergahı kullanmaya başladık
Rus havayolu şirketi Red Wings'ten Sputnik'e yapılan açıklamada, şirketin Türkiye uçuşlarında kısaltılmış güzergahı kullanmaya başladığı açıklandı.