https://sputniknews.com.tr/20220830/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-raporu-istanbula-yagmur-uyarisi-1060556169.html

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul'a yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul'a yağmur uyarısı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yeni haftada hava sıcaklıkları bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, bazı bölgelerde ise... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

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hava durumu

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meteoroloji genel müdürlüğü

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sıcak hava

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.Yarından itibaren yurdun kuzeyinde ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek.Bugün hava nasıl olacak?Kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

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2022

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağmur, sıcak, sıcak hava