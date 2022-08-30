https://sputniknews.com.tr/20220830/meteorolojiden-kuvvetli-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1060580263.html

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik, Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyi ve Eskişehir çevresinde önümüzdeki saatler... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T19:06+0300

2022-08-30T19:06+0300

2022-08-30T19:08+0300

meteoroloji

türkiye

sağanak

sağanak yağış uyarısı

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Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.Eskişehir çevresinde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Eskişehir çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı