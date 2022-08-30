https://sputniknews.com.tr/20220830/meteorolojiden-kuvvetli-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1060580263.html
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik, Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyi ve Eskişehir çevresinde önümüzdeki saatler... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T19:06+0300
2022-08-30T19:06+0300
2022-08-30T19:08+0300
meteoroloji
türkiye
sağanak
sağanak yağış uyarısı
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Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.Eskişehir çevresinde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Eskişehir çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, sağanak, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
19:06 30.08.2022 (güncellendi: 19:08 30.08.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik, Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyi ve Eskişehir çevresinde önümüzdeki saatler için kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.
Eskişehir çevresinde de gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde Eskişehir çevresinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.