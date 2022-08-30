https://sputniknews.com.tr/20220830/mersinde-kazara-kendini-vurdugu-one-surulen-genc-hayatini-kaybetti-1060552462.html
Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti
Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti
Mersin'in Yenişehir ilçesinde silahla kazara kendini vurduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T02:53+0300
2022-08-30T02:53+0300
2022-08-30T02:53+0300
türkiye
genç
çocuk
mersin
tabanca
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060552759_0:4:3520:1984_1920x0_80_0_0_0ce3787d4a5ddbe4b9bbf0cadebbe62e.jpg
İddiaya göre, Mersin Yenişehir'de Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 9. katındaki dairede 4 arkadaşıyla vakit geçiren S.Ş.A, ruhsatsız olduğu belirtilen tabancayla uğraştığı sırada silah kazara ateş aldı.Başından ağır yaralanan S.Ş.A'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden gencin 4 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220828/3-yasindaki-bir-cocuk-tabancayla-oynadigi-sirada-kazara-babasini-vurarak-olumune-neden-oldu-1060479728.html
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060552759_436:0:3084:1986_1920x0_80_0_0_42655b0fd34ed7e9fe8940adf6e4a0e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
genç, çocuk, mersin, tabanca, ölüm
genç, çocuk, mersin, tabanca, ölüm
Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti
Abone ol
Mersin'in Yenişehir ilçesinde silahla kazara kendini vurduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Mersin Yenişehir'de Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 9. katındaki dairede 4 arkadaşıyla vakit geçiren S.Ş.A, ruhsatsız olduğu belirtilen tabancayla uğraştığı sırada silah kazara ateş aldı.
Başından ağır yaralanan S.Ş.A'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden gencin 4 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.