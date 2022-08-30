https://sputniknews.com.tr/20220830/mersinde-kazara-kendini-vurdugu-one-surulen-genc-hayatini-kaybetti-1060552462.html

Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti

Mersin'de kazara kendini vurduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti

Mersin'in Yenişehir ilçesinde silahla kazara kendini vurduğu iddia edilen 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T02:53+0300

2022-08-30T02:53+0300

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türkiye

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çocuk

mersin

tabanca

ölüm

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İddiaya göre, Mersin Yenişehir'de Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 9. katındaki dairede 4 arkadaşıyla vakit geçiren S.Ş.A, ruhsatsız olduğu belirtilen tabancayla uğraştığı sırada silah kazara ateş aldı.Başından ağır yaralanan S.Ş.A'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hayatını kaybeden gencin 4 arkadaşı, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220828/3-yasindaki-bir-cocuk-tabancayla-oynadigi-sirada-kazara-babasini-vurarak-olumune-neden-oldu-1060479728.html

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