Meksika polisi, maraton koşucularının hidrasyon içeceklerine rom döken adamı arıyor
21:22 30.08.2022 (güncellendi: 21:28 30.08.2022)
© FlickrMaraton
© Flickr
Meksika'da sarhoş bir adam, 2022 Maratonu’na katılan koşucular için hazırlanan hidrasyon içeceklerine rom kattı. Meksika polisi, sarhoş adamı yakalamak için çalışma başlattıklarını duyurdu.
Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Palonca semtinde sarhoş bir adam, 2022 Mexico City Maratonu’na katılan koşucular için hazırlanan hidrasyon içeceklerine rom kattı.
Yarışmacıların içeceklerine Matusalem marka rom kattığı anları kayda alan sarhoş adamın videoda, ’Yarın hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Kahrolası yarış dünyanın en iyisi olacak’ dediği duyuluyor.
Yarışmacıların içeceklerine Matusalem marka rom kattığı anları kayda alan sarhoş adamın videoda, ’Yarın hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Kahrolası yarış dünyanın en iyisi olacak’ dediği duyuluyor.
Meksika polisi, maraton koşucularının hidrasyon içeceklerine rom döken sarhoş adamı arıyor https://t.co/diyDrPRxAo pic.twitter.com/SLFAfBdtKO— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 30, 2022
Meksika Spor Enstitüsü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin yarışmacıların içeceklerine rom katan adamı yakalamak için sokak kameralarının incelendiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.
Comunicado INDEPORTE— Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA (@21KCDMX) August 30, 2022
En relación con los hechos ocurridos en la madrugada del 28 de agosto. pic.twitter.com/erRMd3Mn6v