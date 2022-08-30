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Meksika polisi, maraton koşucularının hidrasyon içeceklerine rom döken adamı arıyor
Meksika polisi, maraton koşucularının hidrasyon içeceklerine rom döken adamı arıyor
Meksika'da sarhoş bir adam, 2022 Maratonu’na katılan koşucular için hazırlanan hidrasyon içeceklerine rom kattı. Meksika polisi, sarhoş adamı yakalamak için... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
meksika
mexico city
polis
rom
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Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Palonca semtinde sarhoş bir adam, 2022 Mexico City Maratonu’na katılan koşucular için hazırlanan hidrasyon içeceklerine rom kattı. Yarışmacıların içeceklerine Matusalem marka rom kattığı anları kayda alan sarhoş adamın videoda, ’Yarın hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Kahrolası yarış dünyanın en iyisi olacak’ dediği duyuluyor.Meksika Spor Enstitüsü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin yarışmacıların içeceklerine rom katan adamı yakalamak için sokak kameralarının incelendiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.
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meksika, mexico city, polis, rom
meksika, mexico city, polis, rom

Meksika polisi, maraton koşucularının hidrasyon içeceklerine rom döken adamı arıyor

21:22 30.08.2022 (güncellendi: 21:28 30.08.2022)
© FlickrMaraton
Maraton - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Flickr
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Meksika'da sarhoş bir adam, 2022 Maratonu’na katılan koşucular için hazırlanan hidrasyon içeceklerine rom kattı. Meksika polisi, sarhoş adamı yakalamak için çalışma başlattıklarını duyurdu.
Meksika’nın başkenti Mexico City’nin Palonca semtinde sarhoş bir adam, 2022 Mexico City Maratonu’na katılan koşucular için hazırlanan hidrasyon içeceklerine rom kattı.

Yarışmacıların içeceklerine Matusalem marka rom kattığı anları kayda alan sarhoş adamın videoda, ’Yarın hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Kahrolası yarış dünyanın en iyisi olacak’ dediği duyuluyor.
Meksika Spor Enstitüsü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin yarışmacıların içeceklerine rom katan adamı yakalamak için sokak kameralarının incelendiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını duyurdu.

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