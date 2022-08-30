https://sputniknews.com.tr/20220830/mehmet-barlas-bu-tip-tuzaklara-dusmemeliyiz-gulsen-olayi-siyasilere-ders-olmali-1060557560.html
Mehmet Barlas: Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı
Mehmet Barlas: Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı
Mehmet Barlas, şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözleri üzerine önce tutuklanıp sonrasında da ev hapsi şartı ile tahliye edilmesini değerlendirdi... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T09:46+0300
2022-08-30T09:46+0300
2022-08-30T09:46+0300
politika
mehmet barlas
politika
gülşen
ak parti
yargı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 4 ay önce bir konserde imam hatiplilere sarf ettiği sözlerden ötürü tutuklanan Gülşen'in tahliye edildiğini belirterek, "Cezasını ev hapsi olarak çekecek. Ev hapsinin gerekçesini de anlamak mümkün değil, ama en azından bir yanlış düzeltilmiş oldu" diye yazdı.Gülşen'in sözlerine sert tepki verenlerin haklıyken tutuklama kararıyla Gülşen'in mağdur duruma düştüğünü savunan Barlas bugünkü yazısında, "Gülşen'e en sert tepkiyi gösterenler bile bu tutuklama kararını şaşkınlıkla karşıladı. Toplum en sert tepkiyi verebilir. Ancak yargının hukuk dışına çıkmak gibi bir lüksü yok. Bu tip tuzaklara düşmemeli ve seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz. Gülşen olayı siyasilere ve yargıya ders olmalı." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/gulsen-tahliye-oldu-1060519826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet barlas, politika, gülşen, ak parti, yargı
mehmet barlas, politika, gülşen, ak parti, yargı
Mehmet Barlas: Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı
Abone ol
Mehmet Barlas, şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözleri üzerine önce tutuklanıp sonrasında da ev hapsi şartı ile tahliye edilmesini değerlendirdi ve "Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı" uyarısında bulundu.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 4 ay önce bir konserde imam hatiplilere sarf ettiği sözlerden ötürü tutuklanan Gülşen'in tahliye edildiğini belirterek, "Cezasını ev hapsi olarak çekecek. Ev hapsinin gerekçesini de anlamak mümkün değil, ama en azından bir yanlış düzeltilmiş oldu" diye yazdı.
Gülşen'in sözlerine sert tepki verenlerin haklıyken tutuklama kararıyla Gülşen'in mağdur duruma düştüğünü savunan Barlas bugünkü yazısında
, "Gülşen'e en sert tepkiyi gösterenler bile bu tutuklama kararını şaşkınlıkla karşıladı. Toplum en sert tepkiyi verebilir. Ancak yargının hukuk dışına çıkmak gibi bir lüksü yok. Bu tip tuzaklara düşmemeli ve seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz. Gülşen olayı siyasilere ve yargıya ders olmalı.
" ifadelerini kullandı.