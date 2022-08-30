https://sputniknews.com.tr/20220830/mehmet-barlas-bu-tip-tuzaklara-dusmemeliyiz-gulsen-olayi-siyasilere-ders-olmali-1060557560.html

Mehmet Barlas: Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı

Mehmet Barlas: Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı

Mehmet Barlas, şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözleri üzerine önce tutuklanıp sonrasında da ev hapsi şartı ile tahliye edilmesini değerlendirdi... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T09:46+0300

2022-08-30T09:46+0300

2022-08-30T09:46+0300

politika

mehmet barlas

politika

gülşen

ak parti

yargı

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 4 ay önce bir konserde imam hatiplilere sarf ettiği sözlerden ötürü tutuklanan Gülşen'in tahliye edildiğini belirterek, "Cezasını ev hapsi olarak çekecek. Ev hapsinin gerekçesini de anlamak mümkün değil, ama en azından bir yanlış düzeltilmiş oldu" diye yazdı.Gülşen'in sözlerine sert tepki verenlerin haklıyken tutuklama kararıyla Gülşen'in mağdur duruma düştüğünü savunan Barlas bugünkü yazısında, "Gülşen'e en sert tepkiyi gösterenler bile bu tutuklama kararını şaşkınlıkla karşıladı. Toplum en sert tepkiyi verebilir. Ancak yargının hukuk dışına çıkmak gibi bir lüksü yok. Bu tip tuzaklara düşmemeli ve seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz. Gülşen olayı siyasilere ve yargıya ders olmalı." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220829/gulsen-tahliye-oldu-1060519826.html

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mehmet barlas, politika, gülşen, ak parti, yargı