Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220830/mehmet-barlas-bu-tip-tuzaklara-dusmemeliyiz-gulsen-olayi-siyasilere-ders-olmali-1060557560.html
Mehmet Barlas: Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı
Mehmet Barlas: Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı
Mehmet Barlas, şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözleri üzerine önce tutuklanıp sonrasında da ev hapsi şartı ile tahliye edilmesini değerlendirdi... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T09:46+0300
2022-08-30T09:46+0300
politika
mehmet barlas
politika
gülşen
ak parti
yargı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5390dfe1ab01df5be673ee80608d8e3.jpg
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 4 ay önce bir konserde imam hatiplilere sarf ettiği sözlerden ötürü tutuklanan Gülşen'in tahliye edildiğini belirterek, "Cezasını ev hapsi olarak çekecek. Ev hapsinin gerekçesini de anlamak mümkün değil, ama en azından bir yanlış düzeltilmiş oldu" diye yazdı.Gülşen'in sözlerine sert tepki verenlerin haklıyken tutuklama kararıyla Gülşen'in mağdur duruma düştüğünü savunan Barlas bugünkü yazısında, "Gülşen'e en sert tepkiyi gösterenler bile bu tutuklama kararını şaşkınlıkla karşıladı. Toplum en sert tepkiyi verebilir. Ancak yargının hukuk dışına çıkmak gibi bir lüksü yok. Bu tip tuzaklara düşmemeli ve seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz. Gülşen olayı siyasilere ve yargıya ders olmalı." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/gulsen-tahliye-oldu-1060519826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1044383053_191:0:1391:900_1920x0_80_0_0_f482f0e8768e6960e8d5dff04699f7e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet barlas, politika, gülşen, ak parti, yargı
mehmet barlas, politika, gülşen, ak parti, yargı

Mehmet Barlas: Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı

09:46 30.08.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Mehmet Barlas, şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler ile ilgili sözleri üzerine önce tutuklanıp sonrasında da ev hapsi şartı ile tahliye edilmesini değerlendirdi ve "Bu tip tuzaklara düşmemeliyiz, Gülşen olayı siyasilere ders olmalı" uyarısında bulundu.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 4 ay önce bir konserde imam hatiplilere sarf ettiği sözlerden ötürü tutuklanan Gülşen'in tahliye edildiğini belirterek, "Cezasını ev hapsi olarak çekecek. Ev hapsinin gerekçesini de anlamak mümkün değil, ama en azından bir yanlış düzeltilmiş oldu" diye yazdı.
Gülşen'in sözlerine sert tepki verenlerin haklıyken tutuklama kararıyla Gülşen'in mağdur duruma düştüğünü savunan Barlas bugünkü yazısında, "Gülşen'e en sert tepkiyi gösterenler bile bu tutuklama kararını şaşkınlıkla karşıladı. Toplum en sert tepkiyi verebilir. Ancak yargının hukuk dışına çıkmak gibi bir lüksü yok. Bu tip tuzaklara düşmemeli ve seçime giden yolda gaza gelmemeliyiz. Gülşen olayı siyasilere ve yargıya ders olmalı." ifadelerini kullandı.
Gülşen, ev hapsiyle tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
TÜRKİYE
Gülşen, ev hapsi kararıyla şartlı tahliye edildi
Dün, 13:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала