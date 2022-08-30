https://sputniknews.com.tr/20220830/marmara-denizine-dokulen-ayamama-deresi-kirmizi-akmaya-basladi-insan-kokudan-kalamiyor-1060577943.html

Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı akmaya başladı: 'İnsan kokudan kalamıyor'

Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi kırmızı akmaya başladı: 'İnsan kokudan kalamıyor'

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi bu defa kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T17:59+0300

2022-08-30T17:59+0300

2022-08-30T18:00+0300

istanbul

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marmara denizi

dere

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Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, kırmızı renkte akmaya başladı. Daha önce de yeşil ve mavi aktığı için gündeme gelen deredeki renk değişiminin, çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.Bölge sakinlerinden bir vatandaş, “Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır. Kiracı olmama rağmen milyarlarca param olsa buradan ev almam. İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyorlar. Buradan yabancı turist geçtiği zaman bizim ülkemizin bir kaybıdır" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220414/marmara-denizine-dokulen-ayamama-deresi-mavi-ve-siyah-akiyor-1055551860.html

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