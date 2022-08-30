https://sputniknews.com.tr/20220830/litvanya-ve-letonyadan-ukraynaya-450-milyon-euroluk-askeri-yardim-1060588362.html

Litvanya ve Letonya’dan Ukrayna’ya 450 milyon euro’luk askeri yardım

Litvanya ve Letonya’dan Ukrayna’ya 450 milyon euro’luk askeri yardım

Litvanya’nın Ukrayna’ya şubat sonundan bu yana 153 milyon, Letonya’nın da en az 300 milyon euro değerinde askeri yardım sağladığı belirtildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T23:32+0300

2022-08-30T23:32+0300

2022-08-30T23:32+0300

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Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya’dan Ukrayna’ya iletilen askeri yardım miktarı 153 milyon euro’yu buldu. Ukrayna’ya geçen hafta ulaşan son teslimat termal kameralar ve anti-dronlar içeriyordu” diye yazdı.Anušauskas, gelecek hafta Almanya’da yapılacak toplantıdan sonra Ukrayna’ya askeri yardımın daha da artacağını bildirdi.Letonya’nın Ukrayna’ya askeri yardımı ise Litvanya’nınkinin iki katı çıktı. Letonya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “24 Şubat’tan beri Letonya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım yaklaşık 300 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların, işletmecilerin ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı bağış da 15.7 milyon euro olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220808/pentagon-abd-ukraynaya-1-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1059673633.html

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