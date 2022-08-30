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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/litvanya-ve-letonyadan-ukraynaya-450-milyon-euroluk-askeri-yardim-1060588362.html
Litvanya ve Letonya’dan Ukrayna’ya 450 milyon euro’luk askeri yardım
Litvanya ve Letonya’dan Ukrayna’ya 450 milyon euro’luk askeri yardım
Litvanya’nın Ukrayna’ya şubat sonundan bu yana 153 milyon, Letonya’nın da en az 300 milyon euro değerinde askeri yardım sağladığı belirtildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T23:32+0300
2022-08-30T23:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna
letonya
litvanya
askeri yardım
euro
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Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya’dan Ukrayna’ya iletilen askeri yardım miktarı 153 milyon euro’yu buldu. Ukrayna’ya geçen hafta ulaşan son teslimat termal kameralar ve anti-dronlar içeriyordu” diye yazdı.Anušauskas, gelecek hafta Almanya’da yapılacak toplantıdan sonra Ukrayna’ya askeri yardımın daha da artacağını bildirdi.Letonya’nın Ukrayna’ya askeri yardımı ise Litvanya’nınkinin iki katı çıktı. Letonya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “24 Şubat’tan beri Letonya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım yaklaşık 300 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların, işletmecilerin ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı bağış da 15.7 milyon euro olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220808/pentagon-abd-ukraynaya-1-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1059673633.html
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ukrayna, letonya, litvanya, askeri yardım, euro
ukrayna, letonya, litvanya, askeri yardım, euro

Litvanya ve Letonya’dan Ukrayna’ya 450 milyon euro’luk askeri yardım

23:32 30.08.2022
© REUTERS / Stringer .Ukrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© REUTERS / Stringer .
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Litvanya’nın Ukrayna’ya şubat sonundan bu yana 153 milyon, Letonya’nın da en az 300 milyon euro değerinde askeri yardım sağladığı belirtildi.
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya’dan Ukrayna’ya iletilen askeri yardım miktarı 153 milyon euro’yu buldu. Ukrayna’ya geçen hafta ulaşan son teslimat termal kameralar ve anti-dronlar içeriyordu” diye yazdı.
Anušauskas, gelecek hafta Almanya’da yapılacak toplantıdan sonra Ukrayna’ya askeri yardımın daha da artacağını bildirdi.
Letonya’nın Ukrayna’ya askeri yardımı ise Litvanya’nınkinin iki katı çıktı. Letonya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “24 Şubat’tan beri Letonya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım yaklaşık 300 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların, işletmecilerin ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı bağış da 15.7 milyon euro olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2022
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