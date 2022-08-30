https://sputniknews.com.tr/20220830/litvanya-ve-letonyadan-ukraynaya-450-milyon-euroluk-askeri-yardim-1060588362.html
Litvanya ve Letonya’dan Ukrayna’ya 450 milyon euro’luk askeri yardım
Litvanya ve Letonya’dan Ukrayna’ya 450 milyon euro’luk askeri yardım
Litvanya’nın Ukrayna’ya şubat sonundan bu yana 153 milyon, Letonya’nın da en az 300 milyon euro değerinde askeri yardım sağladığı belirtildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T23:32+0300
2022-08-30T23:32+0300
2022-08-30T23:32+0300
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Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya’dan Ukrayna’ya iletilen askeri yardım miktarı 153 milyon euro’yu buldu. Ukrayna’ya geçen hafta ulaşan son teslimat termal kameralar ve anti-dronlar içeriyordu” diye yazdı.Anušauskas, gelecek hafta Almanya’da yapılacak toplantıdan sonra Ukrayna’ya askeri yardımın daha da artacağını bildirdi.Letonya’nın Ukrayna’ya askeri yardımı ise Litvanya’nınkinin iki katı çıktı. Letonya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “24 Şubat’tan beri Letonya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım yaklaşık 300 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların, işletmecilerin ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı bağış da 15.7 milyon euro olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220808/pentagon-abd-ukraynaya-1-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-paketi-acikladi-1059673633.html
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ukrayna, letonya, litvanya, askeri yardım, euro
ukrayna, letonya, litvanya, askeri yardım, euro
Litvanya ve Letonya’dan Ukrayna’ya 450 milyon euro’luk askeri yardım
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Litvanya’nın Ukrayna’ya şubat sonundan bu yana 153 milyon, Letonya’nın da en az 300 milyon euro değerinde askeri yardım sağladığı belirtildi.
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anušauskas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Litvanya’dan Ukrayna’ya iletilen askeri yardım miktarı 153 milyon euro’yu buldu. Ukrayna’ya geçen hafta ulaşan son teslimat termal kameralar ve anti-dronlar içeriyordu” diye yazdı.
Anušauskas, gelecek hafta Almanya’da yapılacak toplantıdan sonra Ukrayna’ya askeri yardımın daha da artacağını bildirdi.
Letonya’nın Ukrayna’ya askeri yardımı ise Litvanya’nınkinin iki katı çıktı. Letonya Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “24 Şubat’tan beri Letonya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım yaklaşık 300 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Vatandaşların, işletmecilerin ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı bağış da 15.7 milyon euro olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.