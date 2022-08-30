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Kılıçdaroğlu: Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez
Kılıçdaroğlu: Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
amasya
politika
yoksulluk
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak üzere Amasya'ya gitti.Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı döneminde Amasya'nın çok önemli bir yeri bulunduğunu, bu nedenle Amasya'ya 30 Ağustos'ta gelmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.Türkiye'nin bugün çok kamplaştığını, bu kamplaşmadan Türkiye'yi çıkartacaklarını ifade eden, Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Birliktelik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından özel bir otelde yapılacak Kanaat Önderleri Toplantısı'na geçti.
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kemal kılıçdaroğlu, amasya, yoksulluk
kemal kılıçdaroğlu, amasya, yoksulluk

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez

21:08 30.08.2022 (güncellendi: 21:09 30.08.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile çözeceğiz. Altı lider bir aradayız, altı lider aynı şeyleri söylüyoruz, altı lider Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak üzere Amasya'ya gitti.
Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı döneminde Amasya'nın çok önemli bir yeri bulunduğunu, bu nedenle Amasya'ya 30 Ağustos'ta gelmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.
Türkiye'nin bugün çok kamplaştığını, bu kamplaşmadan Türkiye'yi çıkartacaklarını ifade eden, Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bugün içinde bulunduğu durum çok parlak değildir ama biz babalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı bu ülkeyi büyüteceğiz. Bu ülkeyi güçlendireceğiz, bu ülkede hep beraber birlikte yaşayacağız. Kim ne derse desin bu güzel ülkeye demokrasiyi getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu beraber yapacağız, birlikte yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın."
Birliktelik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Artık bu ülkede ayrışmaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Kavgaya yer yok, beraber olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Eğer biz hep beraber birlikte olursak yenemeyeceğimiz hiçbir güç yoktur. Türkiye fakirleşti, farkındayım, Türkiye ayrıştı, farkındayım. Türkiye kavgalı bir noktaya taşınmak isteniyor, farkındayım. Türkiye'de derin bir yoksulluk var bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile çözeceğiz. Altı lider bir aradayız, altı lider aynı şeyleri söylüyoruz, altı lider Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. En büyük gücümüz de sizlersiniz, sizlerden güç alıyoruz, sizlerle yola çıktık, sizlerle hep birlikte Türkiye'yi aydınlatacağız."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından özel bir otelde yapılacak Kanaat Önderleri Toplantısı'na geçti.
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