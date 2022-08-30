https://sputniknews.com.tr/20220830/kilicdaroglu-turkiyede-derin-bir-yoksulluk-var-bunun-da-farkindayim-ama-fark-etmek-yetmez-1060583334.html

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez

Kılıçdaroğlu: Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T21:08+0300

2022-08-30T21:08+0300

2022-08-30T21:09+0300

kemal kılıçdaroğlu

amasya

politika

yoksulluk

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı programlara katılmak üzere Amasya'ya gitti.Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı döneminde Amasya'nın çok önemli bir yeri bulunduğunu, bu nedenle Amasya'ya 30 Ağustos'ta gelmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.Türkiye'nin bugün çok kamplaştığını, bu kamplaşmadan Türkiye'yi çıkartacaklarını ifade eden, Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Birliktelik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından özel bir otelde yapılacak Kanaat Önderleri Toplantısı'na geçti.

amasya

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kemal kılıçdaroğlu, amasya, yoksulluk