https://sputniknews.com.tr/20220830/izmirde-helikopter-kazasi-2-kisi-yaralandi-1060572004.html
İzmir'de helikopter kazası: 2 kişi yaralandı
İzmir'de helikopter kazası: 2 kişi yaralandı
İzmir’in Çiğli ilçesinde kalkış esnasında sivil bir helikopterin yan yatması nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:30+0300
2022-08-30T15:30+0300
2022-08-30T15:37+0300
izmir
helikopter kazası
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İzmir'in Çİğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helkopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.Ayrıntılar geliyor...
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izmir, helikopter kazası
İzmir'de helikopter kazası: 2 kişi yaralandı
15:30 30.08.2022 (güncellendi: 15:37 30.08.2022) Abone ol
İzmir’in Çiğli ilçesinde kalkış esnasında sivil bir helikopterin yan yatması nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İzmir'in Çİğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helkopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.