https://sputniknews.com.tr/20220830/izmirde-helikopter-kazasi-2-kisi-yaralandi-1060572004.html

İzmir'de helikopter kazası: 2 kişi yaralandı

İzmir'de helikopter kazası: 2 kişi yaralandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde kalkış esnasında sivil bir helikopterin yan yatması nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T15:30+0300

2022-08-30T15:30+0300

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izmir

helikopter kazası

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İzmir'in Çİğli ilçesi Organize Sanayi bölgesinde özel bir şirkete ait helkopterin havalanmak için kalkış yaptığı sırada pervanesinin yere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.Ayrıntılar geliyor...

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izmir, helikopter kazası