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Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi
Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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İngiliz haber ajansı Reuters'ın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ta yaşanan olaylarda artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.Haberde, Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.Ne olmuştu?Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220830/necirvan-barzaniden-irakli-taraflara-cagri-gelin-erbilde-ciddi-bir-diyalog-baslatin-1060547350.html
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irak, sadr, mukteda el-sadr, mukteda es-sadr, yeşil bölge
irak, sadr, mukteda el-sadr, mukteda es-sadr, yeşil bölge

Irak'ta Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

04:45 30.08.2022 (güncellendi: 04:46 30.08.2022)
© AFP 2022Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesi
Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 20'ye yükseldi.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ta yaşanan olaylarda artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.
Haberde, Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.
Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.
Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.
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