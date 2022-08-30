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Irak medyası: Bağdat’a girmeye çalışan Haşdi Şabi’yle ordu arasında şiddetli çatışma yaşandı
Irak medyası: Bağdat’a girmeye çalışan Haşdi Şabi’yle ordu arasında şiddetli çatışma yaşandı
Irak medyası, Irak ordusu ile Bağdat'a girmeye çalışan Haşdi Şabi grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T05:43+0300
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haşdi şabi
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Bağdad el Yevm (Bağdat Bugün) sitesinin aktardığına göre Irak ordusunun 11. Tümeni ile Raşidiye kontrol noktası üzerinden Bağdat'a girmeye çalışan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri konvoylar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.Haberde, Haşdi Şabi güçlerinin Irak ordusunun yanıtının ardından bölgeden ‘kaçtığı’ belirtildi.Ne olmuştu?Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.
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irak, haşdi şabi, sadr
irak, haşdi şabi, sadr

Irak medyası: Bağdat’a girmeye çalışan Haşdi Şabi’yle ordu arasında şiddetli çatışma yaşandı

05:43 30.08.2022 (güncellendi: 05:49 30.08.2022)
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHIrak - protesto - Yeşil Bölge
Irak - protesto - Yeşil Bölge - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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Irak medyası, Irak ordusu ile Bağdat'a girmeye çalışan Haşdi Şabi grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.
Bağdad el Yevm (Bağdat Bugün) sitesinin aktardığına göre Irak ordusunun 11. Tümeni ile Raşidiye kontrol noktası üzerinden Bağdat'a girmeye çalışan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri konvoylar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
Haberde, Haşdi Şabi güçlerinin Irak ordusunun yanıtının ardından bölgeden ‘kaçtığı’ belirtildi.

Ne olmuştu?

Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.
Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.
Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.
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