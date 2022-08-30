https://sputniknews.com.tr/20220830/irak-medyasi-bagdata-girmeye-calisan-hasdi-sabiyle-ordu-arasinda-siddetli-catisma-yasandi-1060555915.html

Irak medyası: Bağdat’a girmeye çalışan Haşdi Şabi’yle ordu arasında şiddetli çatışma yaşandı

Irak medyası: Bağdat’a girmeye çalışan Haşdi Şabi’yle ordu arasında şiddetli çatışma yaşandı

Irak medyası, Irak ordusu ile Bağdat'a girmeye çalışan Haşdi Şabi grupları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T05:43+0300

2022-08-30T05:43+0300

2022-08-30T05:49+0300

dünya

irak

haşdi şabi

sadr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060541535_0:161:3073:1889_1920x0_80_0_0_50a4e1ec16d83e2bf41dd9c6d460700d.jpg

Bağdad el Yevm (Bağdat Bugün) sitesinin aktardığına göre Irak ordusunun 11. Tümeni ile Raşidiye kontrol noktası üzerinden Bağdat'a girmeye çalışan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri konvoylar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.Haberde, Haşdi Şabi güçlerinin Irak ordusunun yanıtının ardından bölgeden ‘kaçtığı’ belirtildi.Ne olmuştu?Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

irak

sadr

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, haşdi şabi, sadr