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https://sputniknews.com.tr/20220830/hatayda-trafo-patladi-yangin-cikti-1060554314.html
Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı
Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı
Hatay’da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T03:36+0300
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türkiye
hatay
trafo
patlama
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Hatay'ın Defne ilçesindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası zirai alanda yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ekili alandaki bazı ürünler ile ağaçlar zarar gördü.
türkiye
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hatay, trafo, patlama
hatay, trafo, patlama

Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı

03:36 30.08.2022 (güncellendi: 03:39 30.08.2022)
© İHA / RECEP DAĞDELEN- Hatay’ın Defne ilçesinde patlayan trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı.
 Hatay’ın Defne ilçesinde patlayan trafoda yangın çıktı. Çıkan yangın zirai alana sıçradı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA / RECEP DAĞDELEN-
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Hatay’da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası zirai alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ekili alandaki bazı ürünler ile ağaçlar zarar gördü.
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