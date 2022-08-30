https://sputniknews.com.tr/20220830/hatayda-trafo-patladi-yangin-cikti-1060554314.html

Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı

Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı

Hatay’da trafoda meydana gelen patlama sonucu zirai alanda çıkan yangın söndürüldü. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T03:36+0300

2022-08-30T03:36+0300

2022-08-30T03:39+0300

türkiye

hatay

trafo

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060554168_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_2ce13a0221401db7e696349b7ba66c1b.jpg

Hatay'ın Defne ilçesindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası zirai alanda yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.Kısa sürede söndürülen yangın sonucu ekili alandaki bazı ürünler ile ağaçlar zarar gördü.

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, trafo, patlama