Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220830/hak-is-baskani-arslan-gelir-vergisi-oraninin-yuzde-10-olsun-1060587248.html
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Gelir vergisi oranının yüzde 10 olsun
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Gelir vergisi oranının yüzde 10 olsun
HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranının yüzde 10 olmasını önererek, "Gerçekten alınan... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T22:49+0300
2022-08-30T22:49+0300
ekonomi
hak-iş
gelir vergisi
vergi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg
Manisa'daki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Manisa Şubesi'nin 12. Genel Kurulu'na katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, işçinin hakkını savunmaya devam ettiklerini, bugüne kadar 1 milyona yakın taşeron çalışanın kamuya alınmasını sağladıklarını ifade etti.Belediyelerde çalışan şirket işçilerinin de belediyelerin kadrolarına alınması için çalıştıklarını anlatan Arslan, yaptıkları toplu iş sözleşmelerinde işçilerin haklarını sürekli geliştirdiklerini, gelecekte "kadrolu, geçici ve şirket" işçisi ayrımının kalmayacağını vurguladı.Arslan, vergilendirme konusunda bazı taleplerinin de olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:Kuruldukları günden bu yana darbelere karşı dik durduklarını, demokrasiyi ve halkın iradesini savunduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a9997c33ef2f20165d547c1b0d902c74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hak-iş, gelir vergisi, vergi
hak-iş, gelir vergisi, vergi

HAK-İŞ Başkanı Arslan: Gelir vergisi oranının yüzde 10 olsun

22:49 30.08.2022
© AATürk Lirası, para
Türk Lirası, para - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
Abone olTelegram
HAK-İŞ ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranının yüzde 10 olmasını önererek, "Gerçekten alınan bir şekilde geri gidiyor. O yüzden bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bakanımıza raporlarımızı hazırladık. Taleplerimizi sunacağız." dedi.
Manisa'daki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Manisa Şubesi'nin 12. Genel Kurulu'na katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, işçinin hakkını savunmaya devam ettiklerini, bugüne kadar 1 milyona yakın taşeron çalışanın kamuya alınmasını sağladıklarını ifade etti.
Belediyelerde çalışan şirket işçilerinin de belediyelerin kadrolarına alınması için çalıştıklarını anlatan Arslan, yaptıkları toplu iş sözleşmelerinde işçilerin haklarını sürekli geliştirdiklerini, gelecekte "kadrolu, geçici ve şirket" işçisi ayrımının kalmayacağını vurguladı.
Arslan, vergilendirme konusunda bazı taleplerinin de olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Ücret zamlarımıza temmuz ayında ilave zamlar alıyoruz. Ağustos ayına gelince vergi diliminden dolayı aldığımız para gidiyor. Dolayısıyla bu vergilendirme sisteminde makas hem dar hem de kapsamı kısıtlı. O yüzden bizim bir önerimiz var: Bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranı yüzde 10 densin. Böyle kalsın. Gerçekten alınan bir şekilde geri gidiyor. O yüzden bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bakanımıza raporlarımızı hazırladık. Taleplerimizi sunacağız. En azından ekim ayından sonra parlamento gündeminde bu vergi meselesini çözmemiz gerekiyor."
Kuruldukları günden bu yana darbelere karşı dik durduklarını, demokrasiyi ve halkın iradesini savunduklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:
"Tehlike geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan TÜSİAD'a talimat geliyor. Biden boşuna söylemedi, 'Artık Türkiye'de darbe ile değil Tayyip Erdoğan'ı seçimle götüreceğiz.' dedi. Darbecilerle iş tutanların hevesleri tekrar kabardı. Dolayısıyla bugün daha çok önem arz ediyor. Gelin bu ülkenin sivil toplumu, sendikaları olarak bu darbe zihniyetine karşı kimden, nereden gelirse gelsin dik ve onurlu bir duruş sergileyelim. Bunu istiyoruz. Türkiye'nin darbelerle muhatap olmasını istemiyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала