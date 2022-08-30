HAK-İŞ Başkanı Arslan: Gelir vergisi oranının yüzde 10 olsun

"Ücret zamlarımıza temmuz ayında ilave zamlar alıyoruz. Ağustos ayına gelince vergi diliminden dolayı aldığımız para gidiyor. Dolayısıyla bu vergilendirme sisteminde makas hem dar hem de kapsamı kısıtlı. O yüzden bizim bir önerimiz var: Bu kriz dönemi bitene kadar ücretlerin gelir vergisi oranı yüzde 10 densin. Böyle kalsın. Gerçekten alınan bir şekilde geri gidiyor. O yüzden bunun için bir çalışma yapmak gerekiyor. Bakanımıza raporlarımızı hazırladık. Taleplerimizi sunacağız. En azından ekim ayından sonra parlamento gündeminde bu vergi meselesini çözmemiz gerekiyor."