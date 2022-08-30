https://sputniknews.com.tr/20220830/fransa-belgesinin-sirri-ne-trump-macronun-seks-hayatina-dair-istihbarata-sahip-olmakla-ovunurdu-1060561908.html

Fransa belgesinin sırrı ne?: 'Trump Macron'un seks hayatına dair istihbarata sahip olmakla övünürdü'

Fransa belgesinin sırrı ne?: 'Trump Macron'un seks hayatına dair istihbarata sahip olmakla övünürdü'

FBI'ın Trump'ın evinde el koyduğu gizli belgelerden birinin 'bilgi: Fransa Cumhurbaşkanı' başlıklı olmasının izini süren Rolling Stone'a konuşan kaynaklar, 45... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T12:53+0300

2022-08-30T12:53+0300

2022-08-30T13:22+0300

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Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesini basan FBI'ın el koyduğu çok gizli başkanlık belgelerinden birinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili olduğu iddia edildi. Rolling Stone, “info re: President of France" (bilgi: Fransa Cumhurbaşkanı) başlıklı olduğunu öğrenilen ama içeriği bilinmeyen belge üzerinden, Trump'ın Macron'un özel yaşamına yıllardır yoğun ilgi beslediğinin bilindiğini öne sürdü.Rolling Stone'a konuşan 'konuyla ilgili bilgisi olan iki kaynak', Trump'ın Beyaz Saray dönemi ve sonrasında en yakın çalışma arkadaşlarından bazılarına, 'Macron'un aşk hayatı hakkında gayrimeşru ayrıntılar bildiğini söyleyerek övündüğünü' söyledi. 44 yaşındaki Macron, öğrenciyken aşık olduğu kendisinden 24 yaş büyük öğretmeni Brigitte Macron ile evli. Kaynaklara göre Trump, 'gördüğü veya bilgilendirildiği istihbarat yoluyla bu pisliğin bir kısmını öğrendiğini' iddia etti.FBI'ın baskın sırasında ele geçirdiği Macron ile ilgili belgenin Fransa liderinin özel hayatıyla ilgili olup olmadığı, ABD istihbarat arşivinden elde edilip edilmediği, gizli olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığının net olmadığını aktaran Rolling Stone, konuyla ilgili bilgili başka iki kaynağa göre 'yalnızca varlığının açığa çıkmasının bile Atlantik ötesi bir çılgınlığı tetiklediğini, Trump'ın Macron'un çoğu insanın bilmediği 'yaramazlıkları' hakkında daha önce konuşmuş olması nedeniyle bu endişelerin daha da yoğunlaştığını' yazdı.'Hem Fransız hem de ABD'li yetkililerin Trump'ın Macron ve Fransa hükümeti hakkında tam olarak hangi olumsuz bilgilere sahip olduğunu, bunların gerçekten hassas nitelikte olup olmadığını anlamak için uğraştığını' vurgulayan Rolling Stone, şöyle devam etti:"Her iki ülkedeki yetkililer, bu keşfin bir tür ulusal güvenlik ihlali anlamına mı geldiği yoksa önemsiz ama çalıntı bir hatıradan mı ibaret olduğunu öğrenmek istedi." "Rolling Stone'a konuşan Fransız büyükelçiliği sözcüsü, araştırmalarının Biden yönetiminden Mar-a-Lago'dan ele geçirilen belgeler hakkında bilgi istemeyi içermediğini söyledi."'Trump'ın Macron'un akılsızlıklarından söz ederken ayrıntıya girmediğini ve onlarca yıldır kötü şöhretli bir dedikoducu olduğundan söylediklerinin herhangi birinin gerçeğe dayanıp dayanmadığını bilmenin zor olduğunu' söyleyen kaynaklardan birini "Saçmalayıp saçmaladığını bilmek genelde zor" dedi. Trump sözcüsünden yönelttikleri sorularına yanıt alamadıklarını aktaran Rolling Stone, Trump'ın Macron'la ilişkisinin inişli çıkışlı olduğunu, Macron'un Beyaz Saray'a ilk geldiğinde rakibi Marine Le Pen'i destekleyen Trump'ın gönlünü Paris'te Bastille Günü askeri geçit törenine davet ederek kazandığını, bir süre iki liderin arasının iyi olduğunu, hatta 45. Başkan'ın Fransa Cumhurbaşkanı'ndan 'adamım' diye söz ettiğini hatırlattı. Ama sonra aralarının bozulduğunun 2019'da kamuoyuna yansıdı. İki lider arasında İran, Suriye ve NATO anlaşmazlıklarından sonra, Trump'ın Beyaz Saray'da Birleşmiş Milletler'deki uluslararası büyükelçilerin bir araya geldiği toplantıda Macron'dan argo deyimle 'tam bir başağrısı' diye söz ettiğinin duyulduğu, eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham'ın anılarına göre Trump'ın özel sohbetlerinde 'tırsak' diye söz ettiği Macron için '65 kiloluk öfke' tabirini kullandığı sıralandı. "Bu Trump'ın yabancı liderler, çalışma arkadaşları ve taraftarlarının özel hayatlarıyla ilgili müstehcen dedikodulara kafayı taktığı ilk olay değil" denilerek Grisham'ın anılarından 'Trump'ın TV'de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu görünce kendisini bir köşeye çekip Trudeau'nun annesinin cinsel hayatı hakkında kaba bir iddiada bulunması karşısında şaşkına dönmesi' örneği verildi.

https://sputniknews.com.tr/20170714/fransa-paris-macron-trump-1029273893.html

https://sputniknews.com.tr/20170714/fransa-bastille-gunu-macron-trump-1029281740.html

https://sputniknews.com.tr/20180607/macron-abd-fransa-trump-gorusmeler-sosis-gibi-1033774800.html

https://sputniknews.com.tr/20191212/trump-bm-temsilcileriyle-toplantiyi-macron-ve-trudeauyu-sovus-kulubune-cevirdi-1040823847.html

https://sputniknews.com.tr/20190825/trumptan-iran-tavri-koyan-g7ye-insanlarin-konusmasini-engelleyemem-isterlerse-konusabilirler-1039998022.html

https://sputniknews.com.tr/20190826/g7-aile-fotosu-cekiminde-opucuk-yagmuru-melania-trump-justin-trudeau-aski-hepsini-golgede-birakti-1040005050.html

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donald trump, emmanuel macron, brigitte macron, justin trudeau, fbi, gizli belgeler, abd, fransa, kanada