https://sputniknews.com.tr/20220830/fatihte-ev-sahibi-kiracilarini-dovdu-iddiasi-1060562746.html

Fatih'te ev sahibi kiracılarını dövdü iddiası

Fatih'te ev sahibi kiracılarını dövdü iddiası

Fatih'te Gülhayat Ç. ve oğlu Mert, evini boşaltmalarını isteyen ev sahiplerinin saldırısına uğradığını iddia etti. Kiracı Gülhayat Ç. (44), ev sahibinin... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T12:19+0300

2022-08-30T12:19+0300

2022-08-30T12:19+0300

türkiye

türkiye

ev sahibi

kiracı

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İstanbul'da Gülhayat Ç., 2021 yılı Nisan ayında taşındığı Fatih Zeyrek Mahallesi'ndeki evini, haziran ayında satın alan Ramazan Ergenlioğlu'nun evi tahliye etmesi için zorladığını, kendisine ve 17 yaşındaki oğluna saldırdığını ileri sürdü.Gülhayat Ç., Ergenlioğlu'nun yaklaşık 2 ay önce dairenin elektrik ve suyunu kestirdiğini, önceki gün de eve gelerek kendisine ve oğlu Mert Y.'ye saldırdığı iddia etti.Gülhayat Ç., ev sahibinin oğlu Mert Y.'nin boğazını sıkıp, kafasını duvara vurduğunu, bağırarak yardım istemesi üzerine kaçtığını öne sürdü. Gülhayat Ç. oğlunu hastaneye götürerek darp raporu aldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi. 'İstanbul'un ortasında mağara hayatı yaşıyoruz'Gülhayat Ç., dairenin satıldığını öğrendikten sonra ev aradığını belirterek "Ev ararken işten bile çıkarıldım. Her gün eve gelip tehdit ve hakaret ediyordu. Yaklaşık 2 aydır elektrik ve suyumuz yok. Komşularda telefonumu şarj edip, çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Camiden su taşımaktan artık utanıyorum. İstanbul'un göbeğinde bize mağara hayatı yaşatıyorlar. Terasa girip eşyaları kırıyorlar. Elektriği bağlatıyoruz evi toplayalım diye, sabah gelip tekrar kesiyorlar" dedi.Yüzde 45 engelli olduğunu ve oğluna bakabilmek için mücadele ettiğini söyleyen Gülhayat Ç., "Oğlumu darbettikten sonra asla uzlaşmayı düşünmüyorum. Hayatı zindan ettiler. Yaşamaktan bile yoruldum artık yaşamak istemiyorum" diye konuştu.'Oğlumun boğazını kesti'Yaşadıklarından sonra ev sahibinin her şeyi yapabileceğini düşündüğünü dile getiren Gülhayat Ç., "Bu adamın cezasını çekmesini istiyorum. Geri dönüşüm kağıdından yapılan kapılar vardı, durmadan kırılıyordu zaten. Çocuk da şaşırıp 'Ben kırdım' dedi. Sen nasıl kırarsın diyerek oğlumun boğazını sıktı. Duvara kafasını vurdu. Yanındaki 2 kişi zor tuttu. Ben bağırınca mahalle ayağa kalktı, onlar da kaçtı" şeklinde konuştu.'Elektriği ve suyu kaçak kullanıyorlar'Ev sahibi Ramazan Ergenlioğlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.İstanbul'da yaklaşık 60-70 konutları olduğunu ifade eden Ergenlioğlu "Binayı alalı 3.5 buçuk ay oldu. Tadilat işlemimize başladık ama, hanımefendinin suçlamalarından dolayı yapamadık. Elektrik ve su kaçak kullanılıyor, ihbarlarda bulunuldu. Bize ağır ithamlarda, suçlamalarda bulunuluyor. Kendisi iftira edip, evden ayrılmak için 500 bin lira gibi yüksek bir meblağda talepte bulundu" dedi.'Sürekli iftira atıyor'Ergenlioğlu asıl mağduriyeti kendilerinin yaşadığını belirterek, şunları söyledi:'Bıçaklı saldırıda bulundu'Kiracının polise yalan ifade vererek, 'haneye tecavüz ettiler' dediğini söyleyen ev sahibi Ergenlioğlu, "Polis aradı beni. Burada camlar kırılmış, haneye tecavüz edilmiş dedi. İzmir'de olduğumu, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. 2-3 gün sonra İstanbul'a geldiğim binaya gittim. Oğluna, 'Cam kırılmış, kim kırdı' dedim. Oğlu, 'Ben kırdım' dedi. Camı neden kırdığını sordum, 'Kırmam gerekiyordu' dedi. Sadece aramızda bir itişme oldu. Sonra arkamdan gelip bıçaklı saldırıda bulunmaya çalıştı" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220815/ev-sahibi-kiracinin-yanina-tasindi-beraber-oturup-cay-iciyoruz-1059926926.html

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türkiye, ev sahibi , kiracı