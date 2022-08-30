Erdoğan: Türkiye'nin inşasını eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecek

''Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneidevriyesinde zatıalinizi silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye başta ekonomi savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun.''