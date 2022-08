https://sputniknews.com.tr/20220830/dunyada-bilinen-ikinci-vaka-kardesi-kuyruguna-yapisik-dogan-kedi-kurtarildi-1060562614.html

'Dünyada bilinen ikinci vaka': Kardeşi kuyruğuna yapışık doğan kedi kurtarıldı

'Dünyada bilinen ikinci vaka': Kardeşi kuyruğuna yapışık doğan kedi kurtarıldı

Ankara'da Büşra Nur Yıldız'ın doğum yapan siyam cinsi kedisinin 2 yavrusundan birisi, kuyruğunda dişleri, tüyleri, iskelet sistemi, kemik yapısı oluşan ikinci...

Büşra Nur Yıldız'ın siyam cinsi kedisi, yaklaşık 4 ay önce doğum yaptı. Doğan 2 yavru kediden birinin kuyruğunda şişlik olduğunu fark eden Yıldız, veterinere başvurdu. Veterinerde yapılan kontrolde kedinin kuyruğunda; dişleri, tüyleri, iskelet sistemi, kanal hücreleri oluşan yavru taşıdığı ortaya çıktı. Yavru kediye 'teratom' (canavar tümör) tanısı konuldu. Kedi cerrahi operasyona alınarak, tümör temizlendi. Şu an 4 aylık olan kedi, sağlığına kavuştu.'Kuyruğunda kardeşini taşımış'Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekimlerden Emir Düzgören, kedi ile ilgili vaka bildirim raporu hazırlayacaklarını belirtti:Büşra Nur Yıldız, kedisinin kuyruğunda şişlik ile doğduğunda çok tedirgin olduklarını belirterek, “İlk doğumundan itibaren kuyruğunda bir şişlik vardı. Birçok kliniğe götürdük; ama tanı koyulamadı, sadece kuyruğundan sıvı alındı. 2 aylıkken operasyonu gerçekleştiren hekimler ile tanıştık. Biraz daha kedinin büyümesini bekledik. İlk başta çok küçük olduğu için işlem yapmaya çekindik; ama takipleri yapıldı. Ameliyat başarılı geçti, şu an çok sağlıklı. Kuyruğunda kardeşini taşıyordu, biz de çok şaşırdık. Biz ne olacağını bilmiyorduk; ama çok şaşırdık zaten dünyadaki 2. vakaymış. İlk başta çok korktuk, tehlikeli bölgedeydi, şu an 4 aylık. İsmini de 'kuyruk' koyduk" ifadelerini kullandı.

türkiye

ankara

