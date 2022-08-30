https://sputniknews.com.tr/20220830/domates-konservesinde-olumcul-bakteri-tehlikesi-1060588125.html

Domates konservesinde 'ölümcül bakteri' tehlikesi

Domates konservesinde 'ölümcül bakteri' tehlikesi

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Steril edilmeyen kavanoz ve gıdayla ikinci kez kullanılan kapaktan veya yeterli kaynatma... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T23:25+0300

2022-08-30T23:25+0300

2022-08-31T00:40+0300

türkiye

domates

gıda mühendisleri odası

antalya

ali manavoğlu

kavanoz

clostridium botulinum

bakteri

konserve

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Yaz aylarının son günlerinde, kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı. Evlerinde yemeklere lezzet katan domates konservesi ve turşu yapan kadınların yeterince steril etmeden hazırladığı gıdalar, uygun koşullarda muhafaza edilmezse tehlike saçıyor.Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, konserve hazırlanırken yapılacak hata nedeniyle oluşabilecek mikrobiyolojik üremenin sağlığı olumsuz etkilediğini ve ölümle sonuçlanabileceğini söyledi. 'Kavanoz steril olmalı, kapağı ikinci kez kullanılmamalı'Konserve hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Manavoğlu, "Kullanacağımız ürün steril olmalı. Kavanozu, kapağını kaynar suda belirli süre kaynatarak steril hale getirilmeli. Kavanoz kapağını ikinci defa kullanmamalıyız. Kapakta paslanma, kirlenme mevcutsa bakteri üremesi oluşur" dedi.'10 ile 30 dakika arası 80 derecede kaynatılmalı'Konserve yapımında, domates, patlıcan, biber, meyve gibi asidik gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şunları söyledi:‘Kapakta şişme varsa, konserve tüketilmemeli’Hazırlanan konserveyi tüketmeden önce kontrol edilmesini öneren Manavoğlu, "Kış aylarında tüketmeden önce şişme yapmış kapak varsa mutlaka o konserveyi ayırmamız gerekir. Zehirlenmeye yol açabilir. Clostridium botulinum bakterisi insanda felce ve ölüme yol açabilir. Görme bozukluğu, halsizlik, kusma, ishal belirtisi var. Konserve tüketimi sonrası bu tarz belirti oluşursa hastaneye gitmek gerekir" diye konuştu.‘Ölümle sonuçlanabilir' uyarısıAli Manavoğlu, önceki yıllarda Adana'da aynı aileden 4 kişinin konserve domatesle yapılmış menemen yemesinin ardından zehirlenip hayatını kaybettiğini hatırlattı. Hazırlama aşamasında hijyen ve ısıl işlem uygulamasına dikkat edilmesini isteyen Manavoğlu, konserve tüketilmesinin ardından belirtilerin görülmesi halinde kişinin kusturulmadan en kısa sürede tedaviye götürülmesi gerektiğini dile getirdi. Manavoğlu, kusma sonrası teşhisin gecikebileceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20191203/uzmandan-konserve-tuketiminde-kapaga-dikkat-uyarisi-1040749783.html

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domates, gıda mühendisleri odası, antalya, ali manavoğlu, kavanoz, clostridium botulinum, bakteri, konserve