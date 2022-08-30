https://sputniknews.com.tr/20220830/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060557163.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.19 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.18 TL’de yer alıyor. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T09:20+0300
2022-08-30T09:20+0300
2022-08-30T09:20+0300
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Dolar ve euro salı sabahına birbirine yakın rakamlarda başladı. Dolar 18,19 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,18 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1734 dolar civarında işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1014 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 622 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060508449.html
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dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
dolar ne kadar,dolar türk lirası,euro ne kadar,çeyrek altın ne kadar,gram altın,altın fiyatları
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.19 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.18 TL’de yer alıyor.
Dolar ve euro salı sabahına birbirine yakın rakamlarda başladı. Dolar 18,19 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,18 TL’de yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1734 dolar civarında işlem görüyor.
İç piyasada gram altın 1014 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 622 liradan satılıyor.