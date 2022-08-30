https://sputniknews.com.tr/20220830/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060557163.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.19 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18.18 TL’de yer alıyor. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T09:20+0300

2022-08-30T09:20+0300

2022-08-30T09:20+0300

ekonomi

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euro

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gram altın

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Dolar ve euro salı sabahına birbirine yakın rakamlarda başladı. Dolar 18,19 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 18,18 TL’de yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1734 dolar civarında işlem görüyor.İç piyasada gram altın 1014 lira, çeyrek altın 1660 lira, cumhuriyet altını 6 bin 622 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220829/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060508449.html

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