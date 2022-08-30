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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki olaylarla ilgili açıklama: Endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki olaylarla ilgili açıklama: Endişe duyuyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki eylemlere ilişkin şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T01:18+0300
2022-08-30T01:18+0300
2022-08-30T01:25+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
irak
mukteda es-sadr
yeşil bölge
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat’ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arz eden bir hal almıştır. Dost ve kardeş Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" değerlendirmesi yapıldı.Açıklamada, tüm taraflar sağduyu ve itidale davet edilerek, "Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün (29 Ağustos) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'siyasetten tamamen çekildiğini' duyurmuştu.Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binaları ile yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
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dışişleri bakanlığı, irak, mukteda es-sadr, yeşil bölge
dışişleri bakanlığı, irak, mukteda es-sadr, yeşil bölge
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki olaylarla ilgili açıklama: Endişe duyuyoruz
01:18 30.08.2022 (güncellendi: 01:25 30.08.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'taki eylemlere ilişkin şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat’ta bir süredir yaşanan gelişmeler, ülkenin istikrarı, birliği ve güvenliği bakımından tehlike arz eden bir hal almıştır. Dost ve kardeş Irak'ın istikrar ve güvenliği, Türkiye için hayati önemdedir. Bu itibarla, ülke geneline yayılan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, tüm taraflar sağduyu ve itidale davet edilerek, "Mevcut siyasi ihtilafların suhuletle ve kapsayıcı diyalogla çözüme kavuşturularak, Irak halkının huzur ve esenliğinin sağlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün (29 Ağustos) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'siyasetten tamamen çekildiğini' duyurmuştu.
Sadr destekçisi bir grup da başkentte hükümet binaları ile yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.
Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.